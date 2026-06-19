Nico Occhiato habló tras los dichos de Flor Peña y apuntó contra los que se quejan y "generan más fake news"

El productor aprovechó el inicio de su transmisión de este viernes desde Estados Unidos para aclarar la situación.

Tras el escandalo generado a través de la difusión de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi en el programa de Florencia Peña en Luzu TV , Nico Occhiato rompió el silencio.

El productor aprovechó el inicio de su transmisión de este viernes desde Estados Unidos para aclarar la situación. Occhiato reconoció el impacto del episodio, pero llevó tranquilidad sobre la situación comercial del canal de streaming y cruzó con dureza a quienes se subieron a la polémica para generar más fake news.

En sus primeras palabras, el conductor no esquivó la responsabilidad que le toca como máximo referente de la empresa y se refirió, sin mencionarlo explícitamente, al drástico despido de la producción y de la conductora del ciclo implicado. "Voy a decir algo cortito. Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza del canal y del grupo, tiene que tomar decisiones . Tiene un costo y muchos beneficios, pero tiene costos que tiene que afrontar", reflexionó.

Asimismo, el conductor intentó bajar la gravedad del fallido al catalogarlo como una falla involuntaria. "Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Dicho todo esto, hablamos con las personas que tuvimos que hablar, pedimos las disculpas, está todo recontra aclarado . Lo más importante es que las personas están bien", sostuvo.

Occhiato desestimó por completo las versiones periodísticas que hablaban de bajas en los patrocinios y ratificó la continuidad de la cobertura integral del Mundial 2026.

"Fue divulgación de más fake news de muchas cosas que se dijeron que están erróneas. El que se jacta de eso para generar más fake news, no merece mi respeto. No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos", disparó de forma tajante.

"Hay algo que tenemos nosotros es que nunca nos van a frenar nuestra comunidad. Y la comunidad va a bancar siempre cuando pasa algo que no es de mala leche. Se habló con los que se tenía que hablar y está todo más que bien, y eso es lo importante", concluyó.