Nico Vázquez mostró su tratamiento de salud a semanas de separarse de Gimena Accardi

Nico Vázquez y su tratamiento de salud: "Un viaje de ida"

nico vazquez medico “La osteopatía fue un viaje de ida, un antes y un después en mi vida", apuntó en sus historias. @nicovazquezok

“La osteopatía fue un viaje de ida, un antes y un después en mi vida. No sólo me ayudó a sanar el cuerpo, sino también a entenderlo, escucharlo y cuidarlo. No dejen de vivir esta experiencia. De verdad mejora la calidad de vida", consideró y compartió una foto con su médico especialista.