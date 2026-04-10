Disponible en Netflix: la película que se estrenó hace 30 años y es la favorita de millones + Seguir en









Después de más de 30 años, un verdadero clásico adolescente vuelve a la plataforma y la tenés que ver sí o sí.

La película que sí o sí tenés que ver una vez en tu vida ya llegó a Netflix. Imagen: Freepik

Las plataformas de streaming continúan apostando por grandes clásicos del cine que marcaron a distintas generaciones. En este caso, Netflix volvió a sorprender a sus usuarios al sumar a su catálogo una película que sigue siendo un fenómeno cultural. A tres décadas de su estreno, esta producción no solo conserva su vigencia, sino que logró convertirse en una referencia.

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Su estilo, su humor y sus personajes la transformaron en una de las historias más queridas por el público. Se trata de Clueless, conocida en Latinoamérica como “Ni idea”, una comedia adolescente que se mantiene como una de las favoritas de millones de espectadores en todo el mundo.

Ni idea Alicia Silverstone protagoniza una de las películas más aclamadas por el público adolescente de 1995. Imagen: Netflix De qué trata Ni idea Clueless sigue la vida de Cher Horowitz, una adolescente rica y popular que vive en Beverly Hills y se destaca por su estilo, su confianza y su habilidad para influir en los demás. Convencida de que tiene un talento especial para mejorar la vida de quienes la rodean, decide comenzar a “ayudar” a sus compañeros.

Todo cambia cuando conoce a Tai, una nueva estudiante con poca experiencia en el mundo social del colegio. Cher se propone transformarla en alguien popular, enseñándole cómo vestirse, comportarse y relacionarse con los demás, sin imaginar las consecuencias de sus decisiones.

Ni idea Con una fuerte crítica social, esta comedia romántica es ideal para volver a ver en Netflix. Imagen: Netflix A medida que avanza la historia, la protagonista comienza a replantearse su forma de ver el mundo, sus relaciones y su propia identidad. Lo que empieza como un juego superficial termina convirtiéndose en un proceso de crecimiento personal.

Con una mezcla de humor, romance y crítica social, la película logra retratar la vida adolescente desde una mirada fresca, convirtiéndose en un clásico que trascendió generaciones. Netflix: tráiler de Ni idea Embed - Inicio de Clueless (Ni Idea) - Audio Latino. Netflix: elenco de Ni idea Alicia Silverstone (Cher Horowitz)

Stacey Dash (Dionne Davenport)

Brittany Murphy (Tai Frasier)

Paul Rudd (Josh Lucas)

Donald Faison (Murray Duvall)

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