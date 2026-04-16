La miniserie de Netflix con solo 8 capítulos que pasó desapercibida, pero te atrapará desde el primer minuto + Seguir en









Historias que parecen desconectadas entre sí van a empezar a incidir y relacionarse de forma inesperada e intrigante.

Con tan sólo 8 capítulos esta serie te va a atrapar de principio a fin, en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix sigue apostando por sumar contenido a su catálogo y, muchas veces, algunas de sus mejores producciones llegan de forma sin hacer demasiado ruido. En ese contexto, apareció una serie que, prescindiendo de grandes campañas de promoción, empezó a ganar terreno gracias al boca en boca y a las recomendaciones del algoritmo.

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Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan una historia intensa, breve y fácil de maratonear. Con apenas ocho capítulos, logra construir un relato profundo, emocional y atrapante desde el inicio, algo que la convierte en una opción perfecta para ver en pocos días.

Aunque en su estreno pasó bastante desapercibida, con el correr de las semanas fue creciendo hasta convertirse en una de esas joyas ocultas que sorprenden a los usuarios. Esa serie es Interconectados, una producción que logra enganchar desde el primer minuto.

Interconectados Historias que parecen aisladas van a empezar a tener incidencias emocionantes. Imagen: Netflix De qué trata Interconectados La historia sigue a cuatro personas que viven en Nueva York y que, en apariencia, no tienen ninguna relación entre sí. Cada uno atraviesa situaciones personales complejas, marcadas principalmente por pérdidas importantes que cambian su realidad. A partir de esos eventos, la serie construye un efecto dominó en el que las decisiones de uno comienzan a impactar en el día a día de los demás. Lo que parecía un conjunto de historias aisladas se transforma en una trama profundamente conectada.

Con un tono íntimo y reflexivo, la narrativa se enfoca en los pequeños momentos y en cómo acciones aparentemente insignificantes pueden generar consecuencias enormes. No apuesta por grandes giros, sino por lo emocional y lo humano. El resultado es un drama coral que explora temas como el duelo, la esperanza y el destino, mostrando cómo los caminos de distintas personas pueden cruzarse de formas inesperadas.

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