12 de marzo 2026 - 14:27

"Padre de Familia" tendrá un spin-off centrado en Stewie

La nueva comedia animada, que seguirá a Stewie en preescolar y explorará los viajes en el tiempo y el espacio, es obra del creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane.

Llega una nueva serie derivada de Padre de Familia.

Fox y Hulu encargaron dos temporadas de Stewie, un spin-off de la serie animada Padre de Familia, centrado en el hijo pequeño de la familia Griffin.

La nueva comedia animada, que seguirá a Stewie en preescolar y explorará los viajes en el tiempo y el espacio, es obra del creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane, y de 20th Television Animation. Su estreno está previsto en Fox (en la tv de EEUU) durante la temporada 2027-28, y se podrá ver al día siguiente en Hulu y a nivel internacional en Disney+.

A lo largo de los 24 años de Padre de Familia hasta la fecha, Stewie ha evolucionado (y se ha suavizado), y sus prioridades han cambiado desde centrarse únicamente en matar a su madre Lois y lograr la dominación mundial hasta su amistad y aventuras con Brian, así como también en crear inventos científicos más complejos, incluidos dispositivos que atraviesan el multiverso.

Más series animadas de Fox

Stewie se unirá a la lista de series animadas de larga duración de Fox para 20th TV: Padre de Familia y American Dad! —ambas de MacFarlane—, así como Los Simpson y Bob's Burgers, que recibieron renovaciones de cuatro temporadas en 2025 como parte de un mega acuerdo 4x4 sin precedentes.

La renovación por dos años de Stewie la sincronizará con el resto; los acuerdos para los cinco programas animados ahora se extienden hasta 2029, que también es cuando expira el actual pacto de transmisión en temporada de u$s1.5 mil millones de Fox con Hulu, la empresa hermana de Disney de 20th TV.

Según informa el portal Deadline, el acuerdo por Stewie está estructurado de manera diferente a los otros, con Fox y Hulu compartiendo el costo, lo que convierte esta en una comisión conjunta de la cadena y la plataforma.

MacFarlane, quien presta su voz a Stewie en Padre de Familia, hará lo mismo en la serie derivada homónima, que creó con el veterano escritor y productor de Padre de Familia, Kirker Butler.

MacFarlane es productor ejecutivo de Stewie para Fuzzy Door junto a Butler, quien se desempeña como showrunner, y Kara Vallow. 20th Animation es el estudio.

