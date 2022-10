Volver al futuro: la emotiva reunión de Michael J. Fox y Christopher Lloyd

“Ver a [Michael J. Fox] abrazar a Christopher Lloyd así es tan hermoso”, escribió un usuario de Twitter. “Creo que es seguro que hoy pertenece a Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Como debería hacer. Es un hermoso momento en el tiempo”.

Reunion Volver al futuro.mp4

Fox se unió a Volver al futuro después de que la producción ya estaba en marcha, con Lloyd filmando escenas con el actor original de Marty McFly, Eric Stoltz. El director Robert Zemeckis se dio cuenta de que Stoltz no era adecuado para el pasado, por lo que se eligió a Fox y la producción tuvo que volver a filmar las escenas.

"No conocía a Michael aparte de escuchar sobre él", dijo Lloyd en NYCC. “¿Y sentí que apenas había superado las seis semanas, y ahora iba a tener que hacerlo de nuevo? Hubo química inmediata, como dicen”.

Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a fines de la década de 1990 y le dijo a la audiencia de NYFCC que Lloyd siempre ha estado allí apoyándolo a lo largo de los años.

“El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo y no lo cambiaría por nada”, dijo Fox. “Gente como Chris ha estado ahí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.