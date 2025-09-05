Nuevo adelanto de "Yiya": la serie sobre la primera asesina serial argentina

El proyecto reúne a Cristina Banegas, Julieta Zylberberg y Pablo Rago, entre otros actores, bajo la dirección de Mariano Hueter y con guion de Marcos Carnevale.

Julieta Zylberberg encarna a uno de los personajes centrales en Yiya, la serie de Flow que revive la historia de la primera asesina serial argentina.

En sus redes sociales, Flow compartió un nuevo vistazo de Yiya, la nueva serie que narra la historia de Yiya Murano , recordada como la primera asesina serial argentina.

En el breve adelanto se pueden ver a los protagonistas Cristina Banegas , Julieta Zylberberg y Pablo Rago , junto a un elenco que dará vida a los distintos personajes vinculados a la trama. La producción, realizada en conjunto con Kuarzo e Idealismo Contenido , promete combinar drama y suspenso para revisitar uno de los casos policiales más impactantes de la historia del país.

La dirección está a cargo de Mariano Hueter , con guion de Marcos Carnevale , producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca . El estreno será exclusivo en Flow , con fecha aún a confirmar.

Embed - Flow on Instagram: " Se viene Yiya, la serie sobre la primera asesina serial argentina. Es una nueva coproducción de Flow, junto a Kuarzo e Idealismo Contenido. La serie es protagonizada por @cristina.g.banegas , @juli_zylberberg , @pablorago72 y gran elenco Próximamente, solo en Flow. Dirección: @marianohueter Guion: @carnevalemarcos Producción: @martinkweller Producción Ejecutiva: @marumosca"

A 46 años de los asesinatos de Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini , la historia vuelve a estar en pantalla, no sólo con esta serie sino con una película y el documental que acompaña el lanzamiento de la ficción.

Con un relato que promete atrapar al espectador, la ficción buscará revelar los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.

Asimismo, la serie estará compuesta por cinco episodios, concebidos con una narrativa ágil que busca sostener la tensión y el interés a lo largo de toda la historia. Cada capítulo recorrerá distintos momentos clave del caso, combinando recursos de ficción con una minuciosa reconstrucción de los hechos.

La propuesta se completará con un especial en formato documental, que se estrenará en simultáneo y ofrecerá una mirada más profunda sobre la figura de Yiya Murano y el impacto que tuvieron sus crímenes en la sociedad argentina.

Por otro lado, también fueron cedidos los derechos para la realización de una película de Disney aunque está en incipiente etapa de preproducción.

Casualidad o no, Netflix también anunció que el documental sobre Murano está en post producción y llegará en el segundo semestre del año. Cuenta con dirección de Alejandro Hartman y producción de Vanesa Ragone, quienes llevaron al streaming otros casos policiales como "El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas" y "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?".