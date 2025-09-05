La actriz Olivia Cooke dio nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie "House of the Dragon"







La serie comenzó a rodar la siguiente tanda de episodios a finales de marzo, incorporando también a algunos nuevos miembros del reparto.

La nueva temporada llega en 2026 a HBO Max.

Los fanáticos de House of the Dragon aún tendrán que esperar un poco más para el estreno de la temporada 3, pero no se preocupen, según la estrella de la serie Olivia Cooke, “casi han terminado” la filmación.

El spin-off de Game of Thrones se renovó para una tercera temporada el año pasado, pocos días antes del estreno de la segunda. El final de temporada se emitió el 4 de agosto de 2024 y marcó el comienzo de lo que probablemente será una guerra sangrienta en la tercera temporada. La serie comenzó a rodar la siguiente tanda de episodios a finales de marzo, incorporando también a algunos nuevos miembros del reparto.

Olivia Cooke habló sobre la nueva temporada de House of the Dragon En declaraciones al portal TheWrap antes del estreno de su nueva serie The Girlfriend, que se estrenará en Prime Video el 10 de septiembre, Cooke no pudo adelantar mucho de la acción, pero sí ofreció una pequeña actualización de la cronología.

"Estamos rodando a tope. Ya casi terminamos", dijo. "Nos queda como un mes y medio".

Si tenemos en cuenta las necesidades de posproducción, esto hace que el estreno de la temporada sea mucho más probable en 2026, pero todavía no se ha anunciado ninguna fecha oficial.

Cooke interpreta a Alicent Hightower en la serie. En el final de la segunda temporada, se coló en Rocadragón para hablar con Rhaenyra (Emma D'Arcy) sobre un camino hacia la paz. Aunque ambas llegan a un acuerdo, el episodio termina con la insinuación de que es demasiado tarde. Aunque no pudo dar detalles, Cooke dijo que estaba entusiasmada por las imágenes que ya había visto ella misma. “Siento que sigo diciendo esto y espero que la gente no se decepcione al verlo, pero por lo que he visto en el teléfono de Ryan Condal, realmente han subido la apuesta”, compartió. “Es realmente impresionante lo que han logrado. ¡Eso es todo lo que puedo decir!” Las dos primeras temporadas de House of the Dragon están disponibles en HBO Max.