Nuevo romance a la vista: Karina La Princesita confirmó que tiene un nuevo amor

Aunque Karina no ha revelado la identidad de su nuevo amor, dejó muy en claro que su corazón ya no está solo. En una entrevista, la cantante confesó que hay alguien especial en su vida y que están en la etapa de conocerse.

Por el momento, no ha revelado si su pareja es del medio artístico o no, ni a qué se dedica actualmente. Sin embargo, ha dejado en claro que no están en una etapa de formalización, sino que están disfrutando de una relación tranquila y ligera.