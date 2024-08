Oasis confirmó su regreso: la lista de temas de los últimos shows

El último concierto de la banda tuvo lugar el 22 de agosto de 2009 en el ahora desaparecido V Festival en Weston Park y la banda realizó un set lleno de éxitos que incluyó "Cigarettes & Alcohol" , "Half The World Away" y una versión acústica de "Wonderwall" .

Reflexionando sobre la disputa, Noel le dijo al nuevo programa de Sky Arts Noel Gallagher: Out Of The Now: "De todos modos, las giras de Oasis siempre se trataron de la lucha. El incidente en París fue solo la gota que colmó el vaso, en realidad".

Así fue la última lista de canciones de Oasis

"Rock ‘n’ Roll Star"

"Lyla"

"The Shock of the Lightning"

"Cigarettes & Alcohol"

"Roll With It"

"Waiting for the Rapture"

"The Masterplan"

"Songbird"

"Slide Away"

"Morning Glory"

"My Big Mouth"

"Half the World Away"

"I’m Outta Time"

"Wonderwall"

"Supersonic"

"Live Forever"

Encore:

"Don’t Look Back in Anger" (Acústico)

"Champagne Supernova"

"I Am the Walrus’ (The Beatles)

Hoy, la banda lanzó la gira mundial OASIS LIVE 25 con 14 fechas en estadios que se celebrarán entre Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín el próximo verano. Estos serán los únicos conciertos de la banda en Europa en 2025, pero un comunicado de prensa afirma que "hay planes en marcha para que OASIS LIVE 25 vaya a otros continentes fuera de Europa a finales del próximo año".