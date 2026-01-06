¿Oasis grabará la canción principal en la nueva película de James Bond? Qué dijo Noel Gallagher al respecto

La futura película estará dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight, aún resta saber quién será el actor que se pondrá en la piel del agente 007.

Noel Gallagher habló sobre los rumores e informes recientes de que Oasis está en condiciones de grabar la canción principal de la próxima película de James Bond .

La semana pasada, The Sun fue uno de los portales que publicó una historia que sugería que la banda de Manchester encabezaba la lista de deseos de Amazon MGM para el próximo tema de Bond, y ahora Noel ha dado su opinión sobre la especulación.

Durante una aparición en Talksport ayer (5 de enero), se le pidió al guitarrista y compositor que respondiera a los rumores. "¿Eso de James Bond? ¿Oasis? No", dijo.

Sin embargo, sí dijo que le interesaría ser el último artista de renombre en componer un tema de Bond. "¿Qué le parecería a Oasis hacerlo? ¡Claro que sí! Sería un honor absoluto, y creo que ese tipo de cosas deberían hacerlas británicos, no estadounidenses ".

Noel confirmó que hasta la fecha no ha habido contacto entre la franquicia de Bond y Oasis, aunque bromeó diciendo que estaría dispuesto a aceptar un papel como “un villano de Manchester” en la próxima película.

Por su parte, y fiel a su estilo, Liam Gallagher intervino en los rumores sobre Bond el mes pasado, respondiendo a una publicación en X bromeando: "Está sucediendo, espera a escucharlo, es la mejor canción de BOND de todos los tiempos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liamgallagher/status/1997176088888594838&partner=&hide_thread=false It’s happening you wait till you hear it it’s the best BOND tune ever — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 6, 2025

El deseo de Noel y Liam Gallagher de grabar una canción para una película de James Bond y el futuro de la franquicia

Noel ha estado hablando sobre la posibilidad de componer un tema de Bond durante mucho tiempo: en 2008, le dijo al portal NME que había "escrito un par de melodías temáticas de Bond", mientras repetía su afirmación de que es "un poco ridículo que el mejor agente británico de todos los tiempos tenga que tener una banda sonora compuesta por un grupo de malditos estadounidenses".

En 2015, Noel dijo que grabaría un tema de Bond sin pensarlo dos veces, y un año después reiteró que lo haría si se lo pidieran. Paul Weller reveló más tarde en 2017 que él y Noel habían escrito la mitad de un posible tema de Bond.

En 2019, Liam también declaró que estaba dispuesto a grabar un tema de Bond, y que los productores podrían "llamarnos, ¿por qué no?". Afirmó además que se reunió con Barbara Broccoli en 2017 para tener conversaciones iniciales.

Amazon MGM asumió el control creativo de la franquicia Bond el año pasado, y desde entonces Denis Villeneuve de Dune ha sido confirmado como el director de la próxima película, con Steven Knight de Peaky Blinders supervisando el guión.

Se dice que los nuevos productores buscan una cara nueva para el papel principal, tras la salida de Daniel Craig tras Sin Tiempo para Morir de 2021. Aún no se ha anunciado ningún actor, pero Callum Turner es un actor que parece ser es el favorito de muchos para el papel.