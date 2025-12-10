Liam Gallagher dio detalles sobre el futuro de Oasis

Varios fanáticos en las redes sociales le preguntaron al cantante cuándo volverá la banda a salir de gira y él descartó cualquier fecha en 2026.

Liam Gallagher durante el show de Oasis en Argentina.

Liam Gallagher aseguró a través de sus redes que Oasis no volverá a salir de gira hasta 2027 como mínimo. Varios fanáticos en las redes sociales le preguntaron al cantante cuándo volverá la banda a salir de gira y él descartó cualquier fecha en 2026.

Cuando un aficionado le pidió que anunciara las fechas para el año que viene, Gallagher respondió: "Lo siento, no haremos nada en 2026" . Otro también preguntó por Knebworth, a lo que respondió: "El año que viene no habrá nada más que el Mundial".

Cuando otro grupo de fans de Oasis publicó que la banda tiene "medias posibilidades con William Hill para tocar en Knebworth el año que viene", Gallagher descartó la posibilidad, afirmando: "ESO NO VA A PASAR".

Sobre la probabilidad de cuándo volverán a tocar, el líder de Oasis aseguró: "No tengo que dormirme hasta 2027. Quiero decir, feliz Navidad" .

Oasis anunció una “pausa” mientras reflexiona sobre su gran gira de reunión "Live '25" , que finalizó en Brasil el 23 de noviembre y tuvo un reciente paso por Argentina.

La gira de 41 fechas de la banda comenzó en Cardiff el 4 de julio y los vio realizar conciertos en el Reino Unido, Europa, Asia, Australia, Argentina, Chile y Brasil.

El mensaje de Oasis tras finalizar la gira de reunión:

“Y así sucedió”, escribió la banda en un mensaje a sus fans, antes de citar un artículo condenatorio del periodista Simon Price: "'La fuerza cultural pop más dañina en la historia británica reciente' encontró su camino en los corazones y las mentes de una nueva generación".

“Desde Gallagher Hill hasta el Río de la Plata, desde Croke Park a orillas del Canal Real hasta la Ciudad de los Ángeles, el amor, la alegría, las lágrimas y la euforia nunca serán olvidados.

“Ahora habrá una pausa para un período de reflexión”, finalizaron, despidiéndose simplemente como Oasis.