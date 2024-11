Obsesión peligrosa: qué estrellas de Hollywood no acabaron felices por su adicción al sexo

En el año 1993, The Sun aseguró que era adicto al sexo. Al principio salió a desmentirlo categóricamente pero con el tiempo terminó confirmándola. Este problema lo llevó a separarse de su esposa, quien se cansó de las constantes infidelidades. Douglas se internó en varias ocasiones. En 2013, luego de casarse con Catherine Zeta Jones reveló que tenía cáncer de garganta y lo atribuyó a su afición a practicar sexo oral, afortunadamente pudo superarlo.

Jada Pinkett Smith

Luego de que declarara que consideraba a su marido un ególatra y que no quería casarse con él, surgieron relatos donde la actriz contó que era adicta a la pornografía. Antes de casarse con Will Smith, consumía drogas y mantenía relaciones sexuales compulsivamente, e intentó reemplazar las adicciones con la pornografía.

Charlie Sheen

La vida de Charlie Sheen nunca fue un secreto. Sus excesos fueron conocidos por todo el mundo y hasta llegó a contar orgullosamente que en un año gastó un millón y medio de dólares en prostitutas. Pero en 2015 se vio obligado a hablar sobre su adicción al sexo luego de que se conociera que contrajo VIH. En ese momento algunas parejas lo acusaron de no haberles avisado que era portador y haber tenido sexo sin preservativos. Él lo negó y dijo que todas sus parejas lo sabían, y que el sexo siempre había sido seguro.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan.jpg Instagram

Su caso es particular, porque no fue ella quien decidió hablar públicamente sobre este tema, sino que lo filtraron los profesionales que la atendieron durante su estadía en la clínica de rehabilitación en la que se recluyó por su adicción a las drogas. Aparentemente, en su abstinencia, cambió una dependencia por otra, estando con varios de los pacientes. Y luego, ex parejas contaron que era "insaciable".

Britney Spears

El caso de Britney Spears es conocido en cuanto a su inestabilidad. Y según ella, su adicción sexual se debió a su trastorno de bipolaridad. Un tiempo antes de que ella lo hiciera público, su guardaespaldas amenazó con develar todos sus secretos. Contando lo que sucedía en sus giras: alcohol, drogas y camas redondas por las que pasaban tanto hombres como mujeres.

James Franco

James Franco reconoció esta condición luego de que se hicieran públicas dos denuncias de ex alumnas de su escuela de actuación. Ambas aseguraron que él tuvo con ellas una "conducta sexual inapropiada". Después de eso afirmó que luego de superar su adicción con el alcohol tuvo un problema muy grande con la validación femenina y el sexo, que le terminó generando una obsesión.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr Robert Downey Jr

Sus adicciones casi lo dejan afuera de la industria del entretenimiento. No recurrió a internaciones para tratar su problema. De todas maneras, asegura que esa vida quedó atrás, aunque no se avergüenza y hasta la recuerda con nostalgia. Ahora es un hombre casado y considera que su matrimonio es sagrado.

David Duchovny

En el año 2008 anunció que ingresó de forma voluntaria a una clínica de rehabilitación por su adicción al sexo. Además pidió respeto mientras lidiaba con su situación para proteger a su familia. Si bien dijo que no llegó a serle infiel a su esposa, admitió que no podía controlar su adicción a la pornografía.

Rob Lowe

En el año 1988 trascendió un video donde se lo veía teniendo relaciones sexuales con 2 mujeres. Una de ellas era menor de edad. Como en Georgia la edad del consentimiento es a partir de los 16 no tuvo problemas legales, pero su carrera cayó en picada desde entonces. Se internó voluntariamente en una clínica. En el año 2008 volvió a tener una denuncia. Una de sus niñeras declaró que la acosó sexualmente metiendo su mano debajo de los pantalones., y luego la historia se repitió con otra niñera quien dijo que había tenido conductas sexuales inapropiadas.

Hugh Grant

En los 90 era uno de los actores con mayor proyección y estaba en pareja con Elizabeth Hurley. Pero fue descubierto in fraganti por la policía con una prostituta protagonizando un gran escándalo. Ocurrió a altas horas de la madrugada. Las fotografías de su detención llegaron a los medios de todo el mundo y se vio obligado a confesar su adicción al sexo. A raíz de ese escándalo su relación con Elizabeth terminó.