Ne Zha 2: el fenómeno del cine animado chino que llega a la Argentina

Con récords de taquilla e impacto cultural, la secuela más exitosa de la animación china tendrá su avant premiere en Buenos Aires.

El film Ne Zha 2 , que recaudó más de 2.200 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 80 millones, se convirtió en la película animada más taquillera de la historia . Estrenada en enero de 2025 durante el Año Nuevo Chino, fue un fenómeno masivo en el país asiático y ahora llega a la Argentina con una función especial organizada por la Cámara Argentino China.

La avant premiere se realizará el sábado 27 de septiembre a las 11:00 en el Cine Hoyts del Abasto , como un espacio de intercambio cultural entre Argentina y China .

El evento busca mostrar por qué la película trascendió la pantalla y se consolidó como un fenómeno cultural y comercial , con merchandising, colaboraciones con grandes marcas y hasta museos que reportaron un renovado interés en piezas vinculadas a la leyenda.

Ne Zha 2 es uno de los exponentes más destacados del donghua (animación china). Su protagonista proviene del clásico literario Investidura de los dioses , donde se relata la transición entre las dinastías Shang y Zhou.

Con el tiempo, el personaje se consolidó como un héroe icónico, rebelde y desafiante, que inspira múltiples adaptaciones en cine y televisión.

En esta secuela, la trama retoma esa esencia: un niño con poderes extraordinarios rechazado por sus vecinos, acusado de ser de origen demoníaco. Acompañado por Ao Bing, hijo del Rey Dragón, emprende una aventura que combina acción, mitología y amistad.

Con su éxito global, el film confirma el creciente rol de China en la industria audiovisual y su capacidad para tender puentes culturales con el mundo.