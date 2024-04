Ozzy Osbourne, Cher, Peter Frampton se suman al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024

Se conocieron los nuevos ingresantes al Salón de la Fama del Rock and Roll.

El Salón de la Fama del Rock and Roll ha revelado los nombres de 16 artistas u otras figuras musicales que serán incluidos en 2024. Es una lista diversa que se extiende desde la pionera del R&B/rock Big Mama Thornton hasta las superestrellas del pop Cher y Dionne Warwick , y desde rockeros con raíces en los 70 como Peter Frampton, Foreigner y Ozzy Osbourne hasta íconos de los 90 como Dave Matthews Band, Mary J. Blige y A Tribe Called Quest .

Sorprendentemente, Jimmy Buffett aparece entre los nominados, algo inesperado porque el fallecido cantante y compositor no sólo no estuvo en la boleta electoral de este año, sino que nunca antes había sido nominado. El comité se tomó la libertad de incluir a Buffett (fallecido hace siete meses) a través de una categoría separada, no votada, por “excelencia musical”.