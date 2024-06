Palpitando las vacaciones de invierno: un infaltable, "Derechos tocidos", de Midón y Gianni

Periodista: ¿Cómo se transformaron las infancias en estos 20 años? ¿Cómo eran ayer y como hoy?

Carlos Gianni: Las infancias en estos últimos años se transformaron en algunos aspectos y en otros no tanto. Antes y ahora los chicos fueron inteligentes, emotivos y profundos. Pero sobre todo, en todas las épocas fueron generadores de juego y grandes jugadores. Obviamente no eran los mismos juegos que en este momento. Actualmente todo lo tecnológico está alrededor de los chicos, para mostrarles una nueva manera de entretenerse. Respecto al teatro, en la actualidad, los chicos tienen posibilidad de prepararse mucho más estudiando y formándose en distintas actividades. Y algo muy importante: los tiempos de atención fueron cambiando. En los 80 o 90 el espectáculo estaba pensado para durar 1 hora 40. Hoy no duran más de una hora diez.

P.: ¿Cómo llevarles a los chicos teatro, parecen inmersos en la tecnología, cómo despertar su imaginación?

C.G.: Si bien los chicos están inmersos en la tecnología, el problema de despertar su imaginación depende de los autores y actores de los espectáculos. Hay que movilizar algo en su interior, para que al salir del teatro continúen imaginando.

DERECHOS GRAFICA28737.jpg Gianni junto a los directores Ariadna Faerstein y Nicolás Alan Medina.

P.: ¿Cómo ves el teatro para infancias hoy en relación a cuando lo hacían con Midon?

C.G.: Por suerte el teatro que hicimos con Hugo Midón se mantiene hoy tan vigente como en los estrenos. Yo creo que los grandes artistas y creadores se anticipan a su tiempo. Las obras de Hugo, están quizá más vigentes hoy, que cuando fueron creadas.

P.: ¿Qué es lo que más se extraña del maestro?

C.G.: Se extraña su sensibilidad, su capacidad de imaginar cosas que sean tan interesantes para los chicos como para los adultos y sobre todo, la riqueza de sus ideas.