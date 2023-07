Paramount+ reveló la fecha de estreno de Pet Sematary: Bloodlines

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetsematarymov%2Fstatus%2F1681303156737835009&partner=&hide_thread=false Death is different here. Stream Pet Sematary: Bloodlines on October 6, exclusively on #ParamountPlus. pic.twitter.com/wJ3QoalhQX — Pet Sematary (@petsematarymov) July 18, 2023

La película está protagonizada por Jackson White (Tell Me Lies), Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs) e Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country), con Pam Grier (Cinnamon) y David Duchovny (Californication) también participando. La película está dirigida por Beer y escrita por Beer y Jeff Buhler. Los productores son Lorenzo di Bonaventura y Mark Vahradian.