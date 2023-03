Paramount+: todas las películas y series que llegan en marzo

Serie sobre el tempestuoso matrimonio formado por George Jones (Michael Shannon) y Tammy Wynette (Jessica Chastain), ambos músicos de Country & Western. La serie está basada en el libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, escrito por la hija de la pareja, Georgette Jones.

Escuela de Funk

Disponible a partir del 3 de marzo

Vando (16) empieza el instituto con una misión: hacerse popular y conquistar a Camila(16), la chica más guapa del instituto de la que está enamorado desde siempre. Para ello, organiza un equipo de fútbol para ganar el campeonato interclases. También intenta hacerse amigo de todos los grupos de la escuela, desde los payasos de la clase hasta los pequeños delincuentes. Pero el plan de Vando fracasa cuando se acerca demasiado a los chicos que trabajan para una banda de narcotraficantes. Así que ahora, además de preocuparse por el romance, las notas y el fútbol, Vando también tiene que evitar el camino que podría conducirle a una vida de delincuencia. ¡Nada que un chico inteligente como Vando no pueda manejar!

Snow Day

Disponible a partir del 5 de marzo

La familia Brandston descubre que todo es posible... y se les ofrece la oportunidad de romper rutinas, correr grandes riesgos y perseguir sus sueños.

The Challenge: World Championship

"El reparto de "The Challenge: World Championship" incluirá a los ganadores y MVPde "The Challenge: Argentina", "The Challenge: Australia", "The Challenge: U.K." y"The Challenge: USA". Al final, sólo los más dominantes conquistarán el juego y demostrarán que no son sólo los mejores de su país, sino los mejores del mundo.

El presentador TJ Lavin volverá como copresentador junto a los presentadores mundiales Brihony Dawson (Australia), Mark Wright (Reino Unido) y Alejandro "Marley" Wiebe (Argentina)."

South Park

South Park – Nueva Temporada

Disponible a partir del 10 de marzo

Sigue las desventuras de cuatro irreverentes estudiantes de primaria en el tranquilo y disfuncional pueblo de South Park, Colorado.

Transformers: La Chispa de la Tierra – Nuevos Episodios

Disponible a partir del 10 de marzo

Una nueva especie de Transformers debe encontrar su lugar y propósito entre Autobots, Decepticons y la familia humana que los adopta.

The Journey with Andrea Bocelli

Disponible a partir del 14 de marzo

A lo largo de tres episodios y un especial de 90 minutos, la serie sigue al reconocido cantante Andrea Bocelli mientras recorre la Vía Francígena de Italia a caballo para redescubrir algunas de las mayores alegrías de la vida.

Piso para dos

Disponible a partir del 17 de marzo

Piso para Dos sigue a dos veinteañeros sin dinero que comparten departamento. El problema es que Tiffany y Leon no se conocen y, si su plan funciona, nunca lo harán. A medida que los Post-its empiezan a volar, y cada uno se ve inesperadamente arrastrado a la desordenada y compleja vida del otro, una atracción evoluciona hacia atrás. La pregunta es: ¿realmente puedes enamorarte de una persona a la que nunca has visto?

Ex on the Beach (US) – Nueva temporada

Disponible a partir del 22 de marzo

Diez estrellas de reality con problemas sentimentales aparecen junto a solteros que se presentan a lo que creen que es un programa de amor y citas común y corriente, sólo para ser completamente sorprendidos por sus ex, con quienes se encuentran cara a cara.

Sonríe

Disponible a partir del 16 de marzo

Tras presenciar un extraño y traumático incidente con una paciente, una psiquiatra se convence cada vez más de que está siendo amenazada por una entidad extraña.

Reparto: "Sosie Bacon Caitlin Stasey Jessie T. Usher Kyle Gallner Kal Penn".

Yellowjackets

Yellowjackets – Nueva Temporada

Disponible a partir del 24 de marzo

Ambas partes con sobrevivencias épicas, historias de terror psicológico y drama para la mayoría de edad, Yellowjackets es la saga de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de la secundaria que se convierten en (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en lo profundo del desierto del norte. Las crónicas de la serie devienen de un complicado pero próspero equipo, a clanes salvajes, al tiempo que rastrea las vidas que han intentado reconstruir casi 25 años después, demostrado que el pasado no ha sido resuelto y que lo que comenzó en el desierto está lejos de llegar a su fin.

Rabbit Hole: Juego de Mentiras

Disponible a partir del 27 de marzo

Rabbit Hole gira en torno al agente de espionaje privado James Weir (Sutherland),quien se encuentra en medio de una batalla por la preservación de la democracia en un mundo enfrentado a la desinformación, manipulación del comportamiento, el estado de vigilancia y los intereses que controlan los poderes extraordinarios.

Reparto: Kiefer Sutherland.