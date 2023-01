Del creador de "Vikings" llega a Paramount+ "Billy the kid"

"Billy the kid" está protagonizada por Tom Blyth (“Los Juegos del Hambre: La balada de Songbird y Snakes”, “The Gilded Age”) como Billy, Daniel Webber (“Escape From Pretoria”, “Marvel's The Punisher”) como Jesse Evans, Eileen Higgins (“Irregulars”, “Brooklyn”) como Kathleen, Jonah Collier (“My Name is Lizzie”) como el joven Billy y Joey Batey como Patrick McCarty (“The Witcher”, “Nightfall”).

"Billy the kid" ha sido creada, escrita y producida ejecutivamente por Hirst (“Vikings”), que también fue el showrunner de la serie. Junto a Hirst, se suman como productores ejecutivos Donald De Line para De Line Pictures, Darryl Frank y Justin Falvey para Amblin Television y Otto Bathurst, y Toby Leslie para One Big Picture. Otto Bathurst (“Halo”) ha dirigido los dos primeros episodios. La serie está producida por EPIX Studios, y MGM International Television Productions, en asociación con Viaplay, y distribuida internacionalmente por MGM.