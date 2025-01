Pasó por la casa de Gran Hermano, se hizo famoso y reveló que la madre es el primer filtro para salir con chicas

El amor y las relaciones suelen ser un tema central en la vida de muchas personas, y más aún cuando se trata de figuras públicas que comparten sus experiencias. En el universo de Gran Hermano , los vínculos no solo son parte del juego, sino que también reflejan cómo se elige a alguien especial en la vida real.

Renato Rossini Jr., ex participante de de la casa más famosa del país llama la atención de miles con una revelación inesperada: su madre juega un papel clave al momento de elegir a alguien con quien compartir su vida. Con su carisma y su historia personal, sigue dando que hablar fuera del reality que lo catapultó a la fama.

Renato. llegó a Gran Hermano buscando una oportunidad para destacar y, aunque su estadía fue breve, no pasó desapercibido. " Entrar al reality fue cumplir un sueño . Siempre quise ser parte de algo grande y Gran Hermano es el programa más famoso del mundo", confesó.

Renato Rossini Jr. no solo llamó la atención en la casa de Gran Hermano, sino que también con sus polémicas declaraciones sigue dando que hablar

Aunque fue eliminado con un porcentaje histórico, para Renato su paso por la casa significó mucho más que un juego. "Aprendí a manejar la presión, a ser resiliente y, sobre todo, a valorar a las personas que me apoyan desde afuera", comentó. Su paso por el programa lo consolidó como una figura en ascenso en el mundo del espectáculo.

Además, Jr. destacó el papel crucial del público en su experiencia. “Sin ellos no somos nada. Son los que consumen el programa y nos hacen relevantes”, dijo, mostrando gratitud por quienes lo apoyaron dentro y fuera de la casa más famosa.

“Mamá es el primer filtro para cualquier chica que salga conmigo”: la revelación de Renato Rossini Jr.

Una de las declaraciones más llamativas de Renato fuera del reality fue sobre su madre y su rol en su vida sentimental. “Ella es mi mayor consejera. Siempre dice: ‘Si querés estar con alguien increíble, primero vos tenés que ser increíble’. Su aprobación es clave para mí”, expresó el modelo.

Renato explicó que su madre tiene criterios muy específicos sobre las personas que pueden ser parte de su vida. "Ella busca alguien con ambición, modales y respeto. No cualquiera pasa su filtro, y no tengo problema con eso porque me ayuda a elegir mejor”, agregó.

Además, compartió cómo su madre lo mantiene con los pies en la tierra, incluso cuando la fama comenzó a tocar su puerta. “Ella me aterriza. Me recuerda que el éxito no depende solo de lo que hacés afuera, sino también de cómo cuidás tus relaciones personales”, aseguró.

Para Rossini Jr., el consejo de su madre no solo se aplica a su vida amorosa, sino también a su desarrollo personal. “Me enseñó que la clave está en ser un espejo: si querés estar con alguien increíble, tenés que reflejar eso. Es un principio que aplico en todo lo que hago”, concluyó.