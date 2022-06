Amber Heard aclara que no fue despedida de Aquaman: "Los rumores ya son insanos" Un representante de la actriz se refirió a estas versiones y marcó que este no es el caso. "El torbellino de rumores continúa como desde el primer día, inpreciso e insensible", declaró tras perderla demanda por difamación que planteó su ex esposo Johnny Depp.