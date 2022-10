Brendan Fraser y Elizabeth Hurley juntos 22 años después de Al diablo con el diablo

Brendan fraser elizabeth hurley.jfif

Estrenada en 2000 y dirigida por Harold Ramis, Al diablo con el diablo fue una nueva versión de la película británica de 1967 del mismo nombre. Dando un giro moderno al trato faustiano, la película presenta a Fraser como un geek solitario de la informática que hace un trato con el Diablo, cediendo su alma por siete deseos. Baste decir sin estropear nada, esos deseos no salen según lo planeado.

Veintidós años después, Fraser está viendo cómo se hace realidad un deseo de la vida real mientras The Whale continúa acumulando elogios, poniendo al actor en una seria competencia por el Oscar por primera vez en su carrera. Mientras aceptaba recientemente su estatuilla del Premio Tributo TIFF, un importante galardón previo a los Oscar en el circuito, Fraser bromeó diciendo que "la última vez que esperé a escuchar mi nombre en voz alta para recibir un premio fue en cuarto grado".

En The Whale, adaptada de la obra de teatro semiautobiográfica del mismo nombre de Samuel D. Hunter, Fraser interpreta a Charlie, un solitario profesor de inglés que sufre un trastorno alimentario compulsivo y que intenta reconectarse con su hija adolescente, Elle (Sadie Sink).

Es un importante papel de regreso para Fraser, y el actor ha recibido una gran cantidad de apoyo de sus compañeros de Hollywood y ex coprotagonistas mientras navega hacia la temporada de premios, incluidos dos de sus viejos compañeros de la franquicia The Mummy, Dwayne "The Rock" Johnson y Michelle Yeoh.

The Whale llega a los cines el 9 de diciembre en Estados Unidos