Darren Aronofsky reveló que el "El cisne negro" podría convertirse en un musical

Aronofsky agregó que siempre quiso trabajar en un musical, ya sea en el escenario o en una película. Cuando se le preguntó acerca de los planes para una película musical, el director respondió: “Me encantaría [hacer uno] y he hablado con muchas personas al respecto. Y me he acercado a algunas ideas. Es algo muy complicado porque la música de los musicales ya no es música popular. ¿Entonces, Qué haces?"

“Creo que 'Hamilton' fue brillante porque Lin-Manuel Miranda fusionó el hip-hop con la música musical”, continuó el director. “Y entonces tuvo este avance que fue realmente brillante. Pero imaginar ese ángulo, de cómo sería la música, de dónde viene, es el gran desafío. Pero he pasado mucho tiempo pensando en ello. Y espero que algún día pueda encontrar algo”.

“El cisne negro” recaudó u$s329 millones en todo el mundo para Fox Searchlight en 2010 y obtuvo cinco nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y mejor director para Aronofsky. Natalie Portman ganó el premio a la mejor actriz, su primera y única victoria en el Oscar hasta la fecha. La película sigue siendo una de las películas más aclamadas por la crítica de Aronofsky.