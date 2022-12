Nuevo tráiler de The Whale, lo nuevo de Darren Aronofsky con Brendan Fraser

“Será como algo que no has visto antes”, dijo Fraser a Unilad el año pasado sobre su actuación en The Whale. “Eso es realmente todo lo que puedo decirles... El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... sé que va a causar una impresión duradera".

"Quiero aprender de las personas con las que estoy trabajando en este momento de mi carrera. He tenido tanta variedad, muchos altibajos, así que lo que me interesa es la segunda mitad de mi tiempo haciendo esto, es sentir que estoy contribuyendo al oficio y aprendiendo de él. Esta es una gran oportunidad. Quería desaparecer en él. Mi esperanza era que me volvería irreconocible", le dijo el actor a Vanity Fair.

The Whale (2022) - Tráiler 2 Subtitulado en Español A24 Films

Si bien Fraser tuvo un papel secundario en No Sudden Movie de Steven Soderbergh el año pasado, The Whale marca un gran regreso para el actor en su primer papel protagónico desde la película de acción directa a DVD de 2013 Breakout. La próxima gran película de Fraser incluye un papel en el western de Apple de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon.

The Whale tendrá su estreno el próximo 21 de diciembre, aun no hay fecha confirmada en Argentina.