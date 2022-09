El Planeta de los Simios: primera imagen oficial y elenco revelado de la nueva película

Kingdom of the Planet of the Apes retoma muchos años después de War for the Planet of the Apes, la película de 2017 que concluyó la trilogía anterior que usó tecnología de captura de movimiento para analizar el origen de Caesar, un chimpancé que lleva a los simios a una revolución. Andy Serkis protagonizó las películas como Caesar, con Matt Reeves dirigiendo las dos últimas entregas.