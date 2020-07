Netflix apuesta nuevamente a Millie Bobby Brown: será una artista bisexual en "The Girls I've Been" Millie Bobby Brown será protagonista y productora de la película "The Girls I've Been", basada en la novela homónima de Tess Sharpe. Interpretará a Nora, quien debe usar sus poderes de persuasión y suplantación para liberarse a sí misma, a su novia y a su exnovio de un asalto a un banco.