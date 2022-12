Primer tráiler de la película basada en el caso real de un oso que comió cocaína

En el curso de las cosas, el oso traga ladrillos de golpe que parecen conferirle superpoderes alimentados por drogas. La bestia galopa hasta un árbol tras una de sus víctimas. Supera a una ambulancia a toda velocidad cuyos aterrorizados ocupantes intentan escapar de la ira del oso. El animal también tiene lo que parece ser un momento de Liberación representado cómicamente en el bosque con una joven víctima (interpretada por Alden Ehrenreich). Toda esta acción está impulsada por fragmentos ingeniosamente recortados del clásico de Grandmaster Flash & Melle Mel, White Lines .

Oso Intoxicado – Trailer Oficial (Universal Pictures) HD.mp4 Universal Pictures

La película está protagonizada por Keri Russell (The Americans), Margo Martindale (The Americans), Ray Liotta (The Many Saints of Newark), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) y el recién llegado Scott Seiss.

Su estreno esta programado para febrero de 2023 en cines.