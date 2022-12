Ridley Scott reescribió Napoleón constantemente por Joaquin Phoenix

“Con Joaquín, podemos reescribir la maldita película porque se siente incómodo. Y eso sucedió con 'Napoleón'”, continuó el director. “Desencogimos la película para ayudarlo a concentrarse en quién era Bonaparte. Tenía que respetar eso, porque lo que se decía era increíblemente constructivo. Hizo que todo creciera más y mejor”.

El guión de “Napoleón” fue escrito por David Scarpa, quien también escribió el guión de “Todo el dinero del mundo”, dirigida por Scott. La historia se centra en el emperador francés a través de la lente de su relación con su primera esposa, la emperatriz Joséphine. Mientras que la estrella de Scott en "The Last Duel", Jodie Comer, fue seleccionada originalmente para interpretar a Joséphine, los conflictos de programación obligaron a un cambio de reparto y Kirby, nominada al Oscar por "Pieces of a Woman", asumió el papel.

“Napoleón es un hombre que siempre me ha fascinado”, dijo Scott cuando Apple abordó la película el año pasado. “Salió de la nada para gobernarlo todo, pero mientras tanto libraba una guerra romántica con su adúltera esposa Josephine. Conquistó el mundo para tratar de ganar su amor, y cuando no pudo, lo conquistó para destruirla y se destruyó a sí mismo en el proceso”.

Se espera que Apple lance “Napoleón” en 2023.