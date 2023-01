Sharon Stone y el trato misógino de algunos actores: Robert De Niro y Joe Pesci la excepción

"He trabajado con algunas de las estrellas más importantes de la industria, quienes literalmente me hablarán a través de mi primer plano y dirán lo que creen que debo hacer", dijo. "Son tan misóginos, pero ese no es Robert De Niro. Ese no es Joe Pesci, esos no son esos tipos".

"Pero he trabajado con algunas estrellas realmente grandes que literalmente me gritaban diciéndome qué hacer", continuó la estrella de Bajos Instintos. "Simplemente no me escucharán y no me permitirán afectar su actuación con mi actuación. Esa no es una gran actuación".

La actriz finalizó el relato sobre su experiencia de actuar junto a estas estrellas, diciendo: “No soy la actriz más popular de la ciudad, porque la gente no quiere escuchar mis, como dicen, jodidas opiniones. Tal vez por mi devoción, tal vez porque soy un bicho raro. Pero, solo estoy en esto para estar presente”.