Whoopi Goldberg y las críticas a su cuerpo en su próxima película: "No era un traje gordo, era yo"

"Había una joven que escribe para una de las revistas y se distrajo con mi traje gordo en su reseña", dijo Goldberg en su programa The View, aparentemente haciendo referencia a una línea que según el portal EW fue eliminada de la reseña de la película del medio The Daily Beast. "Realmente no me importa cómo te sentiste acerca de la película, pero debes saber que no fue un traje gordo, esa fui yo... Supongo que no ves el programa, o sabrías que no fue un traje gordo".

Goldberg continuó, señalando que sentía que estaba "bien no ser fanática de una película", pero instó a la persona que realizó la crítica a "dejar las miradas de la gente fuera" de las reseñas. "Solo comenta sobre la actuación, y si tienes una pregunta, pregúntale a alguien. Estoy segura de que no quisiste ser degradante", dijo.

La panelista de The View, Sunny Hostin, expresó su sorpresa por la línea y señaló los "desafíos de salud" revelados por Goldberg que ella "superó" en los últimos años.

"Esperamos que ella simplemente no lo supiera, y ahora lo sabrá la próxima vez que vayas a hablar sobre alguien, habla de ellos por su actuación", finalizó Goldberg. "Si no está seguro de si son ellos los que están ahí, no hagas declaraciones generales, porque parece que no sabes lo que está haciendo".