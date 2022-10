Elogios para la primera película de Will Smith después del escandalo de los Oscar

image.png

Apple organizó una proyección de la película junto con la NAACP durante la 51.ª Conferencia Legislativa Anual de la Fundación del Caucus Negro del Congreso, mientras Angela Rye moderaba una discusión con Smith, Fuqua y Mary Elliott, curadora de Esclavitud Estadounidense en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Afroamericana y Cultura.

"A lo largo de mi carrera, he rechazado muchas películas ambientadas en la esclavitud", dijo Smith en la proyección, según The Hollywood Reporter. "Nunca quise mostrarnos así. Y luego apareció esta película. Y esta no es sobre la esclavitud. Esta es una película sobre la libertad. Esta es una película sobre la resiliencia. Esta es una película sobre la fe. Esta es una película sobre el corazón de un hombre, lo que podría llamarse la primera imagen viral. Las cámaras acababan de crearse y la imagen de Peter azotado dio la vuelta al mundo".

Smith luego llamó a la foto un "grito de guerra contra la esclavitud" y que inspiró una película de la que dice que quería ser parte "de una manera que solo Antoine Fuqua podría ofrecer". Fuqua ha tenido una amplia carrera, desde dirigir Training Day hasta dirigir el video del difunto Coolio para "Gangsta's Paradise".

Rápidamente Twitter se lleno de comentarios elogiosos hacia la película y la actuación de Smith, esto pensando en la próxima temporada de premios. La película tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos el 2 de diciembre y el 9 del mismo mes llegará a la plataforma de streaming Apple TV+.