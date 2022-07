Bruce Willis volvió al edificio de Duro de Matar 34 años después

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCgDlsmAj4Wv%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=90d55211-02e2-4fd6-a9a5-cc6e11897553&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIAZAOYTy5zgp3z6kJpuNuNSZBbAjiHyAvhsJg01ZCxsXtAWL8Yhx9i93aNxV4YC74MR9ZCHDIxre9p06XV2rpEfVZAVPXbrwlXqYOf1YbLbAU6uXQOT6swZAYfZC61HFNxXtSdp21tnP2Xy3Yzp7rGSdXGWOIQPAZDZD View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Bruce protagonizó Die Hard como John McClane, un policía de la policía de Nueva York que visita a su ex esposa en su oficina en Nakatomi Plaza, donde los empleados disfrutan de una fiesta de Navidad. Las festividades pronto son interrumpidas por un grupo de terroristas, y le toca a John salvar a los rehenes.

El actor regresó a la franquicia para cuatro películas más, que incluyen Die Hard 2 (1990), Die Hard with a Vengeance (1995), Live Free or Die Hard (2007) y A Good Day to Die Hard (2013).

En marzo de este año la familia de Bruce Willis anunció que el actor se estaba "alejando" de su carrera de décadas tras su diagnóstico de afasia, un trastorno del lenguaje que está "afectando sus habilidades cognitivas".

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”, agregaron. "Estamos avanzando en esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo significan ustedes para él. Como Bruce siempre dice, 'Vívelo' y juntos planeamos haz justo eso".

Luego de una gran cantidad de apoyo de familiares, amigos y fanáticos, Emma publicó en su historia de Instagram para dar las gracias. "Su amor, apoyo, compasión, oraciones realmente ayudan. Estoy agradecida. Gracias desde el fondo de mi corazón", escribió.