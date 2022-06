Día del Orgullo: 5 películas LGBTTIQ+

Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia, que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo intentando sobrevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, Chiron tendrá que hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de su colegio y su barrio. La cinta ganadora del Oscar a Mejor Película en 2016 esta dirigida por Barry Jenkins y esta protagonizada por Trevante Rhodes, Naomie Harris y Mahershala Ali.

Una chica de Indiana no puede ir a su graduación porque quiere ir con su novia, y un grupo de actores de Broadway acude a su rescate. The Prom es un musical de Ryan Murphy, responsable de Glee y la serie antológica American Horror Story. Esta protagonizada por Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Kerry Washington y Keegan-Michael Key.

Verano de 1963. Dos vaqueros, Ennis Del Mar y Jack Twist, se conocen mientras hacen cola para ser contratados por el ranchero Joe Aguirre. Los dos aspiran a conseguir un trabajo estable, casarse y formar una familia. Cuando Aguirre les envía a cuidar ganado a la majestuosa montaña Brokeback, entre ambos surge un sentimiento de camaradería que deriva hacia una relación íntima. Al concluir el verano, tienen que abandonar Brokeback y seguir caminos diferentes. Ang Lee recibió el Oscar a Mejor Director por el filme. Esta protagonizada por Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway y Michelle Williams.

