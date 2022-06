El director de la película de Elvis reveló por qué rechazó a Harry Styles para el papel protagónico

Luhrmann ha dicho en repetidas ocasiones que no descubrió a Austin Butler, el protagonista del filme, a través de un proceso de casting tradicional, sino que el destino le trajo al joven actor.

"Él me encontró", dijo Lurhmann previamente en una nota con el sitio EW . "Recibí esta cinta de video de este joven en un mar de lágrimas tocando 'Unchained Melody' y pensé, 'Wow, ¿Qué es eso? ¿Cómo está pasando eso?' Y luego recibí una llamada de Denzel Washington, quien me hizo una llamada en frío. No conocía a Denzel. Y él dijo: 'Acabo de trabajar con este tipo en el escenario. Nunca he visto una ética de trabajo como esta. ' Y yo estoy como, 'Está bien, debo verlo'. Honestamente, lo puse a prueba, pero vivió a Elvis. Lo que ha logrado hacer no es una personificación, sino vivir a Elvis, en la medida en que lo ha humanizado".

Al hacer Elvis, Luhrmann tenía la intención de elegir a alguien que pudiera resaltar la humanidad del cantante, en lugar de hacer una caricatura o hacer una imitación. No estaba interesado tanto en una película biográfica como en una historia más grandiosa sobre la cultura estadounidense que usa a Presley como un medio para descubrir verdades más profundas.

"Su vida encaja maravillosamente en tres actos", dijo Luhrmann. "Está Elvis el punk, por así decirlo, el rockero punk original, el rebelde. Luego está Elvis el cineasta, y ahí es cuando es pop y familiar. Y luego está Elvis de los 70, que es épico. The Apocalypse Now de musicales es como he bromeado acerca de llamar a la película, y ese es el período de los años 70. Es tan extenso y hermoso, pero es poderoso. Es una ópera cultural pop en tres actos".

ELVIS de Baz Luhrmann _ Tráiler oficial 2.mp4 Warner Bros. Pictures

Elvis llega a los cines el 24 de junio.