James McAvoy reveló su mayor crítica a las películas de X-Men

McAvoy agregó: “Mi mayor crítica de lo que hicimos a lo largo de las cuatro películas fue que después de la primera película, no aprovechamos la relación entre Xavier y Magneto (de Fassbender), que realmente formó la columna vertebral de la primera película. Entonces fue como, ¿Por qué simplemente dejamos de usar esa arma?

Mientras que “X-Men: First Class” obtuvo sólidas críticas de los críticos y “X-Men: Days of Future Past” fue un éxito de taquilla con más de u$s740 millones en todo el mundo, las dos últimas películas de “X-Men” de McAvoy fueron críticadas y decepciones financieras. "Apocalipsis" es ampliamente vista como la peor película de "X-Men", mientras que "Dark Phoenix" fracaso en taquilla y apenas superó los u$s250 millones en todo el mundo.

“Me apresuro a decir: 'No, ya terminé'. O 'No estoy tan molesto por volver'. Porque avanzas”, dijo McAvoy cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que regrese como Xavier. Disney ahora es dueño de Fox y, por lo tanto, tiene los derechos para usar personajes de X-Men en su Universo Cinematográfico de Marvel. Han circulado rumores en línea de que McAvoy podría aparecer a medida que el UCM que continúa explorando el multiverso y se dirige hacia "Secret Wars", pero el actor aún no ha recibido ninguna oferta.

“Definitivamente no he recibido la llamada [del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige]”, dijo McAvoy. "Y si lo hiciera, definitivamente no te lo estaría diciendo".