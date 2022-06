Nicole Kidman, Javier Bardem y John Lithgow se unen al musical animado Spellbound

La banda sonora original de la película es del ganador del Oscar Alan Menken, con letra de Glenn Slater. Kidman interpretará el papel de Ellsmere, la Reina de Lumbria, mientras que Bardem interpretará a Solon, el Rey de Lumbria. Juntos, son los padres de la princesa Ellian, con la voz de Zegler, a quien se unen en una audaz búsqueda para salvar a su familia y su reino después de que un hechizo misterioso los transforme en monstruos y amenace con cubrir a Lumbria en la oscuridad para siempre.

Lithgow prestará su voz para interpretar al ministro Bolinar, y Jenifer Lewis interpretará el papel de la ministra Nazara Prone, asesora real de la princesa Ellian. Y Lane interpretará a Oracles of the Sun and Moon, mientras que Jordan Fisher y André De Shields ayudan a completar el elenco de voces.

John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg y David Lipman producirán para Skydance Animation. Otros títulos dirigidos a AppleTV+ de Skydance Animation incluyen Luck y la serie animada Wondla como parte de un acuerdo general.

Luck and Spellbound se establecieron originalmente en Paramount, que tiene un contrato cinematográfico con Skydance. Ese acuerdo de estudio permitió a Skydance, dirigido por David Ellison, mover las películas a su discreción.