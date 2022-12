Qué películas y series se estrenan en streaming durante diciembre

Estrenos de diciembre en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video presentó sus estrenos para el mes de diciembre. En cuanto a series lo más destacado es la llegada de la tercera temporada de Jack Ryan. Respecto a películas se suman al catálogo: House of Gucci, Your Christmas Or Mine? y About Fate. Entérate más acá.

Jack Ryan.webp Amazon Prime Video

Estrenos de diciembre en Paramount+

Paramount+ presentó sus estrenos para el mes de diciembre. En cuanto a series incorpora una nueva temporada de Yellowstone que nos traerá las nuevas hazañas de la familia Dutton; la tan esperada serie Tulsa King protagonizada por Sylvester Stallone, y los estrenos del éxito de taquilla de 2022, Top Gun: Maverick y de la película mexicana basada la historia real de un robo que marcó al país, Corazonada. Entérate más acá.

Tulsa King.webp Paramount+

Estrenos de diciembre en Star+

Star+ presentó sus estrenos para el mes de diciembre. En cuanto a series llega una nueva temporada de What we do in the shadows, la serie documental L.A. Lakers: El Legado y una nueva temporada de American Dad. Respecto a películas llegan directamente desde el cine el estreno de Ámsterdam y Mira cómo corren. Entérate más acá.