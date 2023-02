Revelan cuáles son las películas más pirateadas de 2022

The Batman Warner Bros.

Según los datos, los picos de piratería tendían a coincidir con el estreno de una película en plataformas digitales, lo que permitía a las personas obtener versiones de alta calidad mediante transmisión o descargas, en lugar de filmar las películas en una cámara de cine. Según un analista de Muso, este último tipo de copia "a menudo brinda una experiencia de visualización insatisfactoria y puede llevar a los consumidores frustrados a los cines para una mejor experiencia".

El acortamiento de las ventanas de los cines también pareció ser un factor importante en la cantidad de piratería, con películas como The Batman y Doctor Strange In The Multiverse Of Madness que llegaron a las plataformas de streaming después de solo 45-50 días de exhibición en los cines.

The Batman representó el 13% de la piratería del año, mientras que Doctor Strange In The Multiverse Of Madness representó el 10%.

Doctor Strange 2.jpg Marvel Studios

A pesar de ser la película más pirateada del año, No Way Home no produjo tantas copias ilegales hasta el final de su carrera cinematográfica (90 días antes de su estreno en streaming).

Del mismo modo, Top Gun: Maverick, que fue la segunda película más taquillera del año detrás de Avatar: The Way Of Water, representó solo el 8% de la piratería de 2022, debido a la insistencia de Tom Cruise de una larga presentación en cines.