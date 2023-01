James Gunn y Peter Safran presentan los nuevos proyectos del Universo DC

“DC Studios no tiene precedentes”, dijo Safran. “Es una entidad y estudio de producción independiente. Es la primera vez que todo lo relacionado con DC (cine, televisión, acción en vivo, animación, juegos) está centralizado bajo una visión creativa, la de James y la mía”.

El plan, dijeron Safran y Gunn, era lanzar aproximadamente dos películas y dos series de televisión por año en la DCU. Sin embargo, ese resultado no sacrificará la calidad para cumplir con los plazos. Gunn y Safran insistieron en que las películas y las series no entrarán en producción hasta que se terminen los guiones, lo cual no es la norma para las tiendas de campaña costosas que necesitan crear conciencia plantando banderas en el calendario. Con todo, la lista que los co-líderes anunciaron el lunes se extenderá hasta 2027. Solo "Superman: Legacy" y "The Batman Parte II" tienen fechas de lanzamiento establecidas.

Películas anunciadas para el nuevo Universo DC

“Superman: Legacy”

Programada para estrenarse el 11 de julio de 2025, "Superman: Legacy" marcará "el comienzo de la DCU", como dijo Safran, pero no será una historia de origen del Hombre de Acero.

“Se enfoca en Superman equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana”, dijo Safran. “Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo estadounidense. Es bondad en un mundo que piensa que la bondad es anticuada”. Gunn está escribiendo el proyecto, y Safran dijo que espera que Gunn “tal vez pueda ser persuadido para que también lo dirija”.

“The Authority”

"Superman: Legacy" conducirá directamente a "The Authority", una película de conjunto sobre superhumanos que tienen un enfoque menos que idealista para salvar el mundo.

Gunn habló extensamente sobre “The Authority”, un proyecto que dijo que está “muy emocionado” de darle vida. Los personajes provienen de Wildstorm, que se lanzó en 1992 como una entidad independiente bajo el actual jefe de DC Comics, Jim Lee, y finalmente dejó una huella en DC. Los personajes de Wildstorm se incorporaron más tarde al universo principal de los cómics de DC cuando la compañía reinició su continuidad con la iniciativa New 52 en 2011. Gunn dijo que él y Safran tienen la intención de hacer lo mismo con los personajes de Wildstorm en la DCU.

image.png

“The Brave and the Bold”

Además de presentar la versión de Batman de DCU, que existirá por separado de la versión interpretada por Robert Pattinson en las películas de "The Batman", "The Brave and the Bold" presentará a "la familia Bat", dijo Gunn. El primero de ellos es Robin, quien regresa completamente a las películas de acción en vivo por primera vez desde la desafortunada película de 1997 "Batman and Robin".

Esta versión de Robin es Damian Wayne; Gunn lo describió como "nuestro Robin favorito". Damian es el hijo biológico de Bruce Wayne, un hecho desconocido para Wayne durante los primeros ocho o diez años de la vida de Damian. “Es una especie de historia muy extraña de padre e hijo sobre ellos dos”, dijo Gunn.

“Supergirl: Woman of Tomorrow”

Basado en los cómics de King del mismo título de 2021 y 2022, "Woman of Tomorrow" presenta a la prima de Superman, Kara Zor-El, quien, como explicó Gunn, "es un tipo muy diferente de Supergirl".

“Vemos la diferencia entre Superman, quien fue enviado a la Tierra y criado por padres amorosos desde que era un bebé, versus Supergirl, quien fue criada en un fragmento de roca de Krypton, y vio a todos a su alrededor morir y ser asesinados en terribles durante los primeros 14 años de su vida”.

“Swamp Thing”

"Swamp Thing" "investigará los oscuros orígenes de Swamp Thing", dijo Safran, a través del prisma del horror. “Esta es una película mucho más terrorífica, pero todavía tendremos a Swamp Thing interactuando con los otros personajes”, agregó.

Series anunciadas para el nuevo Universo DC

“Creature Commandos”

Esta serie animada para HBO Max es el primer proyecto aprobado por Safran y Gunn, quienes escribieron cada episodio. El espectáculo ya está en producción.

Los personajes de Creature Commando se lanzaron por primera vez en 1980. La premisa presenta al monstruo de Frankenstein formando equipo con un hombre lobo, un vampiro y una gorgona para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No parece que la versión de Gunn adopte el mismo enfoque: Weasel, uno de los personajes de la película de Gunn de 2021 "The Suicide Squad", es uno de los Commandos, junto con el padre de Rick Flag, Rick Flag Sr.

"Waller"

Con Gunn centrado en "Superman: Legacy" en el futuro previsible, la temporada 2 de "Peacemaker" se ha suspendido. En cambio, el "equipo 'Peacemaker'" aparecerá junto a Viola Davis como una "continuación" de ese programa, dijo Gunn, que (alerta de spoiler para la temporada 1 de "Peacemaker") terminó con la hija de Waller, Leota Adebayo (Danielle Brooks), presentando a Task Force X. (también conocido como el Escuadrón Suicida) y el papel de Waller llevándolo al mundo.

image.png

“Lanterns”

De todas las series de televisión, Safran y Gunn parecían más entusiasmados con "Lanterns", que Safran describió como "un gran evento con la calidad de HBO" que está "muy en la línea de 'True Detective'".

El programa se centrará en dos de los miembros más conocidos del cuerpo de Green Lantern: Hal Jordan (el piloto de pruebas interpretado por primera vez en la pantalla por Ryan Reynolds en "Green Lantern" de 2011) y John Stewart (un ex-marine y uno de los miembros de DC primeros superhéroes negros), que investigan un misterio que, según Safran, “desempeña un papel muy importante que nos lleva a la historia principal que estamos contando en nuestras películas y televisión”.

“Paradise Lost”

Esta "historia al estilo de 'Juego de Tronos'", dijo Safran, está ambientada en la isla de Themyscira antes del nacimiento de Diana (también conocida como Wonder Woman).

“Se trata realmente de la intriga política detrás de una sociedad de todas las mujeres”, dijo Safran.

Gunn agregó: “¿Cómo sucedió eso? ¿Cuál es el origen de una isla de todas las mujeres? ¿Cuáles son las hermosas verdades y las feas verdades detrás de todo eso? ¿Y cómo son las intrigas entre los diferentes jugadores de poder en esa sociedad?

“Booster Gold”

Si bien puede que no sea familiar para los fanáticos casuales de DC, el personaje, también conocido como Mike Carter, es un favorito de los fanáticos entre los lectores devotos. Safran llamó a Booster “un perdedor del futuro que usa tecnología futura básica para volver al presente y fingir ser un superhéroe”.

En el siglo 25, Mike es una ex estrella de fútbol en desgracia que usa una máquina del tiempo que se exhibe en el Museo Espacial de Metropolis.

Gunn agregó: "Básicamente, 'Booster Gold' es el síndrome del impostor como superhéroe".