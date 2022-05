"This Is Spinal Tap" tendrá secuela de la mano de Rob Reiner y el elenco original

“Cuando se anunció que Spinal Tap se reuniría para un último concierto, Marty DeBergi vio en ello la oportunidad de arreglar las cosas con la banda, que habían visto This is Spinal Tap como una afrenta. Así que dejó su puesto de profesor adjunto en la Ed Wood School of Cinematic Arts para seguir persiguiendo la historia del cine”, dijo Reiner.

El proyecto también contará con artistas de la vida real, que se anunciarán en una fecha posterior.

El mockumentary dirigido por Rob Reiner en 1984 obtuvo un gran éxito y dejó escenas para la posteridad, además de hacer que el grupo traspasará las fronteras del cine para seguir haciendo música. Spinal Tap, liderado por David St. Hubbins (McKean), Nigel Tufnel (Guest) y Derek Smalls (Shearer), llegó así a hacer giras, a tocar en el concierto en tributo de Freddie Mercury, e inclusive a tener una participación en Los Simpsons.