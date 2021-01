Pepe Soriano: recordar un pasado de gloria en un presente siempre activo

Pepe Soriano: Tiene casi 100 años y nadie tiene muy claro, ni siquiera yo, con más de 90, cómo se puede sentir uno a esa edad. Aparece el pasado, los errores, la infancia. Es una película difícil, no es común ni entretenida, es de búsqueda, y el director se ha jugado. No fue fácil porque tuve dificultades para encontrar el personaje, y cansancio físico porque eran muchas horas por día, de ocho a diez. No hay ninguna película que recuerde con un actor que cuente esa historia a esa edad.

P.: ¿Qué temas aborda?

P.S.: Las dificultades que una vida tiene desde que se nace hasta que se muere, la historia de cualquiera que pueda llegar a los 100 años. Está la pérdida de la memoria, la fantasía, la recuperación de la infancia, la última palabra con la madre. Yo hice en teatro “El padre”, que tiene que ver con eso, con el Alzheimer, con la pérdida de la vida, porque hay momentos del presente en que no está, que vuelve a cuando tenía nueve años. Esta película no es popular, es profundamente honesta, de un muy buen realizador que no hace concesiones para ganar plata.

P.: El personaje repasa su vida y usted, ¿de qué películas se enorgullece hoy y cuáles hubiera preferido no hacer?

P.S.: No habría hecho la anteúltima, “Pecados”, de un director argentino que vive en España, Diego Yaker, con dos adolescentes en un pueblo. Lo lamento, pero no me gustó. Y de las que me enorgullezco hay tantas...¨Pubis angelical¨, ¨La Patagonia rebelede¨, ¨La nona¨, ¨El brindis¨, que filmamos en Chile; ¨Corazón de fuego¨, con Federico Luppi en Uruguay, con la locomotora que se iba a llevar Spielberg y yo decía “la soberanía no se entrega”..

P.: ¿Qué diría hoy de “Las venganzas¨ de Beto Sánchez?”

P.S.: Es una hermosa película que tuvo muchas dificultades porque no cayó muy bien. Hablaba de un tipo que, tras la muerte de su padre, lo tiene que enterrar con asistencia pública porque no tiene trabajo, y siente que esta sociedad lo ha traicionado. Entonces vende su Fiat 600, se compra dos revólveres y un puñal, y sale a vengar a su padre. Primero va contra la maestra de la escuela, después contra el cura donde se educó, después contra un primo empresario, luego le dispara a un coronel a quien sirvió, luego a la novia que se casó con otro, es decir, va contra la sociedad que, según él, lo traicionó. Está el tema de la justicia por mano propia que vale la pena pero siempre desde los oficialismos la película estuvo un poco escondida porque pone en evidencia cosas muy duras.

P.: ¿“La nona”?

P.S.: Es un hallazgo maravilloso de Tito Cossa, y fue poder darle a esa vieja el valor de un símbolo, porque la vieja es una hermosa vieja. Yo había trabajado en TV con Narciso Ibáñez Menta, y en ´Esperando la carroza´, con China Zorrilla, antes de Gasalla. La versión de Antonio es buena también. La nona juega con el valor de quien tiene el poder y el poder se come todo, la familia, la casa, va a ir a una casa nueva y se la comerá también.

P.: “La Patagonia rebelde”.

P.S.: Fueron casi tres meses trabajando en un clima muy adverso porque la Patagonia profunda es muy dura. Tenía un elenco maravilloso de los cuales muchos ya no están, como Pedro Aleandro, José María Gutiérrez y tantos. Era una película que habla sobre la muerte de 1500 obreros en la Patagonia porque pedían velas y un camastro. Y mueren por pedir eso. Uno se encuentra además con la guerra de la Triple Alianza y con lo que no se habla.

P.: “Pubis angelical”.

P.S.: Graciela Borges hizo un trabajo maravilloso y Alfredo Alcón es el estandarte del mundo del espectáculo argentino. Haber trabajado con ellos fue un honor en este film de Raúl de la Torre basado en Puig.

P.: “Esperame en el cielo” que hizo en España con Chus Lampreave, donde interpretaba el doble de Franco.

P.S.: Viajé a España la misma semana que Alfonsín anunciaba “La casa está en orden” para hacerme cargo de un personaje terrible como era Franco. Trabajé intensamente con el director una semana. Eran ocho horas por día para encontrarme con una cosa que estaba guardada bajo 7 llaves, el diario de Franco. Luego los noticieros cinematográficos, los NO-DO, donde aparecía todo lo que él hacía. Leí todo lo que me dieron de Franco, hablé con gente que lo conoció, y ahí está la película, que tiene una singularidad que la gente no conoce: lo que Franco dice en el guión, escrito por Roman Gubern entre otros, es lo que él había dicho en vida. Ese texto no es inventado, los diálogos están tomados de palabras que usó Franco en vida. Filmé toda la película en la residencia de El Pardo, donde Franco vivía. Estuve en su dormitorio, en su teatrito, me senté en su escritorio, me corría frio por la espina dorsal.

P.: ¿Cómo recuerda su debut en cine?

P.S: Mi primera película fue ¨Adiós muchachos¨, que dirigió Armando Bó, con quien seguimos la amistad durante muchos años. Tuve unos compañeros de lujo como la hermosa Pola Alonso, de los hermosos Alonso; Juancito Díaz, que era pianista y además compañero mío de la conscripción; Alfredo Dalton, cantor. Éramos un grupo de gente con algunos actores que recién empezábamos o que ni éramos todavía actores.

P.: ¿Y su versión de Tevie el lechero en ¨El violinista en el tejado¨?

P.S.: Tuvo tres versiones hasta llegar a la del negro Lavié, también la hicieron José María Langlais y Raúl Rossi. Pero él le otorgó un rasgo de popularidad que yo no le di al personaje. El mío no hablaba champurreado, no era un judío del Once, mi Tevie era un judío de Pogrom, porque yo me tomé el trabajo de entrevistar a diez personas en Buenos Aires que habían estado en Auschwitz, gente con el brazo marcado. Tenía el conocimiento del Pogrom para convertirlo en sentimiento, no en comedia musical sino en sentimiento judío. Inclusive llevé un Jai, el Jai es vida, me lo regalaron en Israel cuando fui a trabajar y tengo una Menorah de oro y plata que hicieron para mi. Y 77 árboles plantados para mi en Ierushalaim que es Jerusalén.

P.: ¿Qué fue a hacer a Israel?

P.S.:¨El loro calabrés¨ y trabajé desde Eilat a Rosh Hanikra, pasando por Tel Aviv, Netania. Al año siguiente volví y me quedó una ligazón muy fuerte, conocí a Shimon Peres, hablé mucho con él con un intérprete, me preguntó ‘Si usted no es judío por qué vino, ¿por dinero?’ y respondí que no, que quería saber cómo me sentía en el medio del mundo judío, porque en mi país todavía hay problemas con el mundo judío. Yo conocí gente, estuve con actores, tengo libros en hebreo, tengo una historia en Israel.

P.: ¿Qué otra obra de teatro le trae buenos recuerdos?

P.S.: “El inglés”, una cantata que hicimos hasta en Cosquín, con el Cuarteto Zupay, hace 30 años. Otra es ¨Lisandro¨, sobre la vida de Lisandro de la Torre, que hicimos durante el Gobierno de Lanusse con tal éxito que metíamos 1000 espectadores por día hasta agotar. Escrita por David Viñas aparecen personajes como Uriburu, que hacía el chileno Fraklin Caicedo; Jorge Rivera López hacía al senador amigo de Lisandro de la Torre. Era un escenario vacío, no tenía nada, era el espacio nada más y el coro, que dirigía el Chango Farías Gómez con música de los 50.

P.: ¿Qué proyectos tiene?

P.S.: La idea es irme a España el año próximo a hacer una película llamada ¨Por la puerta grande¨, en la que el protagonista es un viejo en un geriátrico. Tengo el ofrecimiento, voy a ver si voy.