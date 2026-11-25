Santi Maratea cerró su cuenta de Instagram y sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores: "No quiero ser más influencer" + Agregar ámbito en









El creador de contenido compartió un video en el que detalló los motivos de su alejamiento, recordó el vínculo que construyó con su comunidad y adelantó que busca orientar sus esfuerzos hacia nuevos proyectos, entre ellos una fundación dedicada a la salud infantil.

Santi Maratea anunció su salida de Instagram tras más de diez años en la plataforma y explicó por qué decidió cerrar su cuenta, que tenía más de 3,4 millones de seguidores. “No quiero ser más influencer”, afirmó en un video.



Santi Maratea decidió dejar de ser influencer y cerró su cuenta de Instagram, donde tenía más de 3,4 millones de seguidores. El propio creador de contenido contó los motivos de su decisión en un video de casi siete minutos. Allí explicó que ya no quiere dedicarse a las redes con fines comerciales. “Hace un tiempito que me di cuenta de algo, y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho”, expresó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el video, Maratea aclaró que no tomó esta decisión por estar enojado con las redes sociales ni porque quiera alejarse de la gente. También recordó que Instagram fue muy importante en su vida, ya que durante más de diez años compartió allí distintos momentos de su historia. “Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida”, reconoció.

Además, habló sobre sus primeros pasos en Internet, cuando todavía no era común llamar influencers a las personas que compartían su día a día en las redes. Con el tiempo, esa actividad se convirtió en su trabajo y logró formar una comunidad de millones de seguidores.

Recordó que sus seguidores estuvieron presentes en muchos momentos de su vida; desde sus proyectos y logros hasta sus errores y situaciones difíciles. También explicó que, con los años, entendió que podía usar su capacidad para comunicar y reunir personas con otros objetivos, más allá de hacer publicidad o promocionar productos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santi Maratea (@santimaratea) Por otro lado, aclaró que no tuvo malas experiencias con las marcas ni con los trabajos publicitarios. De hecho, reconoció que podría haber seguido por ese camino durante mucho tiempo, pero que ya no tenía ganas de hacerlo. “Simplemente ya no lo quiero”, resumió.

El nuevo proyecto de Santi Maratea: una fundación dedicada a la salud infantil Ahora, Maratea quiere dedicar su tiempo a un nuevo proyecto. Su idea es crear una fundación enfocada principalmente en la salud infantil. Según explicó, su interés está puesto en impulsar una iniciativa que permita ayudar a otras personas y sumar a quienes quieran colaborar. También señaló que este cambio implica empezar una etapa diferente y permitir que cada uno decida si quiere acompañarlo en este nuevo camino. Aunque deja atrás una comunidad de millones de seguidores, aseguró que valora todo lo que vivió y aprendió durante estos años. Antes de terminar el video, agradeció a todas las personas que lo acompañaron desde sus comienzos, tanto a quienes participaron de sus colectas como a quienes siguieron su vida a través de las redes. Además, contó que le resultaba extraño despedirse de tantas personas con las que compartió momentos sin haberlas conocido en persona. “Yo tuve la suerte, aunque sea un ratito, de haber sido parte de la suya”, expresó. Por último, se mostró contento con todo lo vivido y dejó en claro que siente que esta etapa llegó a su fin. “Me voy feliz, porque qué suerte tuve y qué linda vida me dieron”, concluyó.