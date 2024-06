"Personas, lugares y cosas" es el primer estreno del año en el Sarmiento

Periodista: ¿Qué te atrajo de este texto y del personaje?

Florencia Otero: Venía buscando un material potente, conmovedor, que me permitiera pasar por muchos estadios. Me llegó esta obra, vi un trailer y me preguntaba como traer una espectáculo del exterior, el pago de derechos y todo lo que implica. Cuando la elegí me di cuenta que era un material fantástico.

Untitled-247.jpg Florencia Otero junto a Nelson Rueda.

P.: ¿A qué atribuís el éxito de la obra en el exterior?

F.O.: Depende qué consideremos éxito pero la obra es empática en cualquier lugar del mundo, toca temas que nos atraviesan, son tópicos existenciales como nuestro lugar en el mundo, nuestras creencias, fe, las adicciones y el arte que nos toca como humanidad.

P.: ¿Qué trastornos describe la obra y cuáles otros males de la época se ponen en juego?

F.O.: Trastornos conductuales. Mi personaje, Emma, no cree que las adicciones sean una enfermedad sino que apunta a que son una consecuencia de las problemáticas del mundo. Siente que automedicarse es la única forma de sobrevivir a un mundo que está roto. Adormecer los dolores es la única forma de seguir, sino hay que tener una ambivalencia moral enorme para cruzarse con cosas terribles en la esquina. No me refiero a catástrofes enormes sino el hecho de ir a la esquina y ver alguien durmiendo en la calle, eso ya es abrumador, eso dice mi personaje.

Untitled-263.jpg "Personas, lugares y cosas" cuenta con un despliegue escenográfico impactante.

P: ¿Cómo es esta propuesta en el teatro oficial y la combinación con producción privada?

F.O.: En el oficial siempre hay propuestas de gran producción y en este caso tenemos dos equipos en paralelo ocupándose de distintas cosas, con división de tareas. Es un momento complejo en el que poder contar con una productora que apuesta a estos materiales en estas épocas es fantástico. El San Martín siempre lo hace pero que se sumen privados como Clubmedia suma mucho.

P.: ¿Cómo es hacer teatro hoy en este contexto?

F.O.: La cultura está muy cuestionada y vapuleada entonces hacer teatro es resistencia. Es lucha. Cualquier persona que hoy escriba una canción , pintando un lienzo, montando una obra de teatro, danzando o haciendo una película es revolucionario. A mi me llena de esperanza seguir contando historias que nos permitan demorarnos un ratito, detenernos para entender un poco más el mundo. Es un acto de amor.