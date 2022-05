Actor de "Succession" James Cromwell protagonizó una particular protesta en Starbucks

“Productos no lácteos en todo el mundo… Francia, regalan estas cosas. No hay cargo por ello. Aquí, hay un cargo exorbitante”, dijo Cromwell mientras se sentaba con la mano pegada al mostrador de la tienda. “¿Por qué, cuando es tan importante ahora abordar el cambio climático y comprender la violencia hacia los animales para continuar elaborando los productos lácteos que se sirven aquí? No hay razón para ello excepto la codicia”.

James Cromwell.mp4 PETA

Desde el local llamaron a la policía y, según los informes, pidieron a los manifestantes que se fueran, lo que hicieron después de unos 30 minutos. No está claro cómo el actor despegó su mano del mostrador, pero luego le mostró a la cámara su palma, que parecía tener todavía la sustancia.

Cromwell se hizo vegetariano en 1974 y luego se hizo vegano mientras interpretaba al granjero Hoggett en "Babe".

En una entrevista posterior recordó que en el proyecto de 1995 estaba “trabajando con muchos animales y entrenadores de animales. Me preocupé por su bienestar y luego, por supuesto, almuerzas y todo está frente a ti, y pensé: 'Debería ir por todo', por así decirlo. Así que tomé esa decisión y la mantuve durante el rodaje. Cuando regresé, me involucré con PETA”.

Cromwell ha sido arrestado varias veces en las protestas de PETA, en 2003 fue arrestado junto a otros cuatro activistas del grupo por intentar boicotear un restaurante de la cadena de comida rápida Wendy’s durante una manifestación a favor de los derechos de los animales en Virginia. Mas recientemente fue arrestado luego de una protesta en 2017 contra el trato que SeaWorld da a las orcas.