Peter Jackson dirige el video la nueva canción de los Beatles "Now and Then"

La muy esperada canción titulada "Now And Then" se creó después de que los dos miembros supervivientes, Ringo Starr y Paul McCartney , unieran fuerzas una vez más para crear la última canción que presentara a los cuatro miembros de la banda. La canción se realizó utilizando demos previamente grabados de John Lennon y George Harrison , recuperadas con la ayuda de tecnología de inteligencia artificial, y su lanzamiento mundial está programado para este jueves 2 de noviembre.

Realizado junto con Apple Corps Ltd., Capitol y UMe, el proyecto marcará el primer vídeo musical en el que el cineasta haya trabajado y es una continuación de su trabajo en la serie documental de 2021 sobre la banda titulada The Beatles: Get Back .

“Cuando Apple me pidió que hiciera el vídeo musical, me sentí muy reacio: pensé que mis próximos meses serían muchísimo más divertidos si esa difícil tarea fuera problema de otra persona, y podría ser como cualquier otro fan de los Beatles. disfrutando de la anticipación de la noche anterior a Navidad mientras se acercaba el lanzamiento de una nueva canción y video musical de los Beatles”, dijo en un comunicado de prensa, explicando cómo surgió el proyecto.

“Para ser honesto, solo pensar en la responsabilidad de tener que hacer un video musical digno de la última canción que lanzarán los Beatles produjo una colección de ansiedades casi demasiado abrumadoras para lidiar con ellas”, agregó, diciendo que luego aprovechó la falta. de imágenes relevantes de los miembros como excusa para tratar de alejarse del proyecto.

“Un vídeo musical de los Beatles debe tener excelentes imágenes de los Beatles en su núcleo. No hay forma de utilizar actores o CGI Beatles. Cada toma de The Beatles tenía que ser genuina”, añadió.

Esta preocupación fue rápidamente combatida, reveló Jackson, confirmando que el próximo vídeo musical combinará nuevas imágenes de McCartney y Starr, así como 14 horas de imágenes recientemente descubiertas de los miembros juntos en 1995.

“Me sentí arrastrado porque rápidamente abordaron mis inquietudes. Paul y Ringo grabaron imágenes de ellos mismos actuando y me las enviaron. Apple desenterró más de 14 horas de películas olvidadas filmadas durante las sesiones de grabación de 1995, incluidas varias horas de Paul, George y Ringo trabajando en 'Now And Then', y me lo dio todo”, reveló.

“Sean [Lennon, el hijo de John] y Olivia [Harrison, la esposa de George] encontraron excelentes imágenes de películas caseras nunca vistas y las enviaron. Para colmo, Pete Best nos proporcionó amablemente unos preciosos segundos de The Beatles actuando con sus trajes de cuero, la primera película conocida de The Beatles y nunca antes vista”.

En otra parte de su declaración, el cineasta confirmó que el proyecto se organizó con la ayuda de Jabez Olssen, quien también trabajó en la serie documental Get Back , y también reclutó al hijo de George Harrison, Dhani, para capturar la atmósfera adecuada para la pista.

“Me di cuenta de que necesitábamos la imaginación de cada espectador para hacer lo que nosotros no podíamos, y que cada espectador creara su propio momento personal de despedida de Los Beatles... Afortunadamente, Dhani Harrison estaba de visita en Nueva Zelanda en ese momento. Hablé del final con él y le describí una idea vaga con la que había estado jugando. Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas, así que así fue como lo hicimos”, recuerda.

“Afortunadamente, también encontramos una colección de tomas descartadas invisibles en la bóveda, donde los Beatles son relajados, divertidos y bastante sinceros. Estos se convierten en la columna vertebral de nuestra sección intermedia y tejimos el humor en algunas imágenes filmadas en 2023”, añadió. "El resultado es bastante loco y proporcionó al vídeo un equilibrio muy necesario entre lo triste y lo divertido".

Jackson continuó: “Habiendo llegado al final, estoy muy feliz de no estar esperando el lanzamiento del video musical 'Now And Then' de otra persona. Estoy genuinamente orgulloso de lo que hicimos y lo apreciaré en los años venideros”.

El vídeo musical dirigido por Peter Jackson para "Now And Then" se estrenará en todo el mundo el viernes (3 de noviembre) en el canal oficial de YouTube de Los Beatles.