Glucemia: los peligros de tener niveles altos y cómo controlarla

El exceso de azúcar en el torrente sanguíneo puede afectar distintos órganos y favorecer enfermedades crónicas.

Los especialistas advirtieron un aumento de los casos de aumento de glucosa en la sangre.

La cantidad de azúcar que circula por la sangre es un indicador fundamental para conocer cómo funciona el metabolismo. Aunque la glucosa es la principal fuente de energía del organismo , cuando sus valores superan determinados parámetros puede convertirse en un factor de riesgo para la salud .

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El problema es que la glucemia elevada puede avanzar durante mucho tiempo sin provocar síntomas evidentes . El control de estos registros permite detectar alteraciones antes de que se conviertan en enfermedades de mayor gravedad. Especialistas advirtieron sobre la necesidad de prestar atención a los análisis de rutina y explicó que los valores obtenidos en ayunas pueden funcionar como una primera señal de alerta.

También destacó el papel de la hemoglobina glicosilada , un estudio que permite conocer el promedio de azúcar en sangre durante los últimos tres meses. La preocupación no pasa únicamente por un resultado elevado en un análisis, sino por lo que puede ocurrir cuando esa situación se mantiene en el tiempo.

La resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes forman parte de un proceso que requiere seguimiento médico . La buena noticia es que los cambios en la alimentación, el movimiento diario y el control del peso pueden ayudar a mejorar los valores y reducir los riesgos.

La hiperglucemia se produce cuando existe una concentración excesiva de glucosa en la sangre . Esto puede ocurrir porque el organismo no produce suficiente insulina o porque las células no responden correctamente a esta hormona.

La insulina funciona como una especie de llave: permite que la glucosa ingrese a las células para ser transformada en energía. Cuando ese mecanismo falla, el azúcar permanece circulando en el torrente sanguíneo y puede generar daños progresivos.

Entre las principales complicaciones asociadas con la diabetes mal controlada se encuentran:

enfermedades cardiovasculares: aumenta el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares.

daño renal: los niveles elevados de glucosa pueden deteriorar la capacidad de los riñones para filtrar los desechos.

problemas de visión: pueden aparecer alteraciones en los vasos sanguíneos de la retina, cataratas y otras afecciones oculares.

neuropatía diabética: el deterioro de los nervios puede provocar hormigueos, dolor o pérdida de sensibilidad, especialmente en los pies.

dificultades de cicatrización: las heridas pueden tardar más en cerrar y presentar mayores riesgos de infección.

Estas complicaciones suelen desarrollarse con el paso del tiempo y no afectan a todas las personas de la misma manera. El seguimiento médico y el control metabólico permiten reducir las probabilidades de que aparezcan.

Cuáles son los valores normales de glucemia

Para conocer cómo se encuentra el organismo, uno de los controles más habituales es el análisis de sangre en ayunas. Los valores deberían ubicarse por debajo de los 100 miligramos por decilitro (mg/dl).

El especialista también describió los siguientes parámetros:

menos de 100 mg/dl: valor considerado normal en ayunas.

entre 100 y 125 mg/dl: rango asociado con la prediabetes.

entre 140 y 200 mg/dl: valores que pueden indicar prediabetes cuando se obtienen dos horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa.

Estos resultados deben interpretarse dentro de una evaluación clínica. Un registro aislado no alcanza para establecer un diagnóstico definitivo y puede ser necesario repetir los estudios.

Otra herramienta fundamental es la hemoglobina glicosilada (HbA1c), que permite estimar el promedio de glucosa en sangre durante los últimos dos o tres meses. A diferencia de una medición puntual, ofrece una perspectiva más amplia sobre el comportamiento del azúcar en el organismo.

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Cómo controlar la glucemia y prevenir complicaciones

El control de los niveles de azúcar no depende exclusivamente de los medicamentos. Los hábitos cotidianos también cumplen un papel central, especialmente cuando existen antecedentes familiares, sobrepeso o factores de riesgo metabólico.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

mantener una alimentación equilibrada: priorizar verduras, frutas enteras, legumbres, cereales integrales y alimentos ricos en fibra. También conviene moderar el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.

realizar actividad física: caminar, andar en bicicleta, nadar o practicar algún deporte ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. No hace falta empezar con entrenamientos intensos: la regularidad es lo que cuenta.

controlar el peso corporal: cuando existe sobrepeso u obesidad, una reducción gradual puede contribuir a mejorar los valores metabólicos.

cumplir con los controles médicos: los análisis periódicos permiten detectar cambios y evaluar si las medidas adoptadas están dando resultado.

respetar los tratamientos indicados: quienes tienen diabetes deben seguir las pautas profesionales y evitar modificar las dosis de medicamentos por cuenta propia.

Cuándo consultar a un médico

La glucemia elevada no siempre produce señales visibles. Cuando aparecen, algunos de los síntomas más frecuentes son sed excesiva, necesidad de orinar repetidamente, cansancio, visión borrosa y pérdida de peso sin una explicación clara.

Si estos signos se presentan de manera persistente, es recomendable solicitar una evaluación profesional, incluso cuando no exista un diagnóstico previo de diabetes.

También hay manifestaciones que requieren atención urgente, como vómitos, dolor abdominal, respiración rápida o profunda, confusión y aliento con olor afrutado. Pueden ser señales de una complicación grave conocida como cetoacidosis diabética.