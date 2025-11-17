La película de acción real de "Legend of Zelda" presentó sus primeras imágenes oficiales







Wes Ball, director de "El reino del planeta de los simios" y "Maze Runner", dirige la versión con actores reales basada en el popular videojuego, que llegará a los cines en de mayo de 2027.

Primeras imagenes de "Legend of Zelda".

La película de acción real de Legend of Zelda presentó sus primeras imágenes oficiales de la mano de Sony y Nintendo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las escenas publicadas el lunes en la aplicación Nintendo Today ofrecen un adelanto de los jóvenes actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth, quienes interpretan a la princesa mágica Zelda y al espadachín Link, respectivamente, en la adaptación cinematográfica del popular videojuego.

Primeras imágenes de la película de acción real de Legend of Zelda Las fotos muestran a Link y Zelda en un exuberante campo verde; Zelda con su característico arco y flecha, y ambos actores luciendo trajes con orejas hylianas.

Wes Ball, director de El reino del planeta de los simios y Maze Runner, dirige la versión con actores reales del popular video juego, que llegará a los cines en de mayo de 2027.

Legend-of-Zelda-pelicula Bo Bragason como Zelda. Shigeru Miyamoto, de Nintendo, productor de la película, reveló el reparto de Link y Zelda durante el verano en una publicación en redes sociales: "Me complace anunciar que, en la película de acción real de Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla".

Legend-of-Zelda-pelicula Benjamin Evan Ainsworth como Link. La actriz inglesa Bragason es conocida por sus papeles en las series de BBC One Three Girls y The Jetty, así como en Renegade Nell de Disney+. El año pasado protagonizó la comedia de vampiros de Euros Lyn, The Radleys. Ainsworth, también inglés, prestó su voz a Pinocho en la versión de acción real de Pinocho de Robert Zemeckis e interpretó a Miles en la serie de Netflix La maldición de Bly Manor. Además, participa en la serie de comedia canadiense Son of a Critch y apareció en un episodio de The Sandman de Netflix.

Temas Películas

Sony

nintendo