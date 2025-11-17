La película de acción real de Legend of Zelda presentó sus primeras imágenes oficiales de la mano de Sony y Nintendo.
La película de acción real de "Legend of Zelda" presentó sus primeras imágenes oficiales
Wes Ball, director de "El reino del planeta de los simios" y "Maze Runner", dirige la versión con actores reales basada en el popular videojuego, que llegará a los cines en de mayo de 2027.
Las escenas publicadas el lunes en la aplicación Nintendo Today ofrecen un adelanto de los jóvenes actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth, quienes interpretan a la princesa mágica Zelda y al espadachín Link, respectivamente, en la adaptación cinematográfica del popular videojuego.
Las fotos muestran a Link y Zelda en un exuberante campo verde; Zelda con su característico arco y flecha, y ambos actores luciendo trajes con orejas hylianas.
Shigeru Miyamoto, de Nintendo, productor de la película, reveló el reparto de Link y Zelda durante el verano en una publicación en redes sociales: "Me complace anunciar que, en la película de acción real de Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla".
La actriz inglesa Bragason es conocida por sus papeles en las series de BBC One Three Girls y The Jetty, así como en Renegade Nell de Disney+. El año pasado protagonizó la comedia de vampiros de Euros Lyn, The Radleys.
Ainsworth, también inglés, prestó su voz a Pinocho en la versión de acción real de Pinocho de Robert Zemeckis e interpretó a Miles en la serie de Netflix La maldición de Bly Manor. Además, participa en la serie de comedia canadiense Son of a Critch y apareció en un episodio de The Sandman de Netflix.
