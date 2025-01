Popeye, Tintín y la primera película de Hitchcock pasan a ser de dominio público

¿Qué clásicos literarios están ahora abiertos a todos?

Además de estos queridos personajes, gigantes literarios como Faulkner y Hemingway se unirán al dominio público en 2025.

"El ruido y la furia" de Faulkner, una novela modernista desafiante y revolucionaria, ahora está disponible para su adaptación, junto con "Adiós a las armas" de Hemingway, una historia de amor y pérdida ambientada en el contexto de la Primera Guerra Mundial.

Ambas novelas consolidaron a sus autoras como pilares de la literatura estadounidense. Junto a ellas, la novela debut de John Steinbeck, "Una copa de oro", y "Una habitación propia", de Virginia Woolf, obra pionera del pensamiento feminista, también están entrando en el dominio público.

¿Qué películas y música llegan al dominio público?

El mundo del cine no se queda atrás: las primeras obras de Alfred Hitchcock, John Ford y Cecil B. DeMille se pueden utilizar de forma gratuita.

“Blackmail” de Hitchcock, la primera película sonora del Reino Unido, y “The Black Watch” de Ford pasarán al dominio público, junto con el primer papel protagónico de los Hermanos Marx en “The Cocoanuts”.

Además, "The Broadway Melody", la segunda película que ganó el Oscar a la mejor película, ya está disponible para su adaptación. En cuanto a la música, también se podrán utilizar de forma gratuita canciones como "What Is This Thing Called Love?", de Cole Porter, y el clásico de jazz "Ain't Misbehavin'", de Fats Waller, junto con la icónica "Singin' in the Rain", que se estrenó en 1929.

A medida que estas obras y personajes legendarios pasan al dominio público, se abren las compuertas a nuevas interpretaciones, adaptaciones y reinvenciones, lo que ofrece a los creadores un lienzo nuevo con el que trabajar y dar nueva vida a estos pilares culturales.