Por qué cautivan en pantalla las mujeres envenenadoras: "El tiempo de las moscas", "Yiya", "Viudas negras" y más

Las mujeres envenenadoras como leit motiv signan las historias de "El tiempo de las moscas", reciente estreno de Netflix, y pasaron con éxito "Yiya" (en los ´90 con Nacha Guevara en "Mujeres asesinas"), "Viudas negras", "La viuda negra", los documentales "Aileen: La reina de las asesinas en serie" y "Poisonous Liaisons" y más lejos en el tiempo "Sharp objects".

Carla Peterson y Nancy Duplaá en "El tiempo de las moscas", que ya es la más vista de Netflix.

Con el reciente estreno de “El tiempo de las moscas”, que ya se ubica como más vista en Netflix, se afianza la tendencia en historias que tienen a mujeres que envenenan con rasgos asombrosamente similares: son mujeres de armas tomar, empoderadas, seguras de sí mismas, negadoras y desde luego desquiciadas y frágiles.

“El tiempo de las moscas” tiene muchos elementos para arrasar en Netflix: está basada en dos novelas de Claudia Piñeyro, “Tuya” y “El tiempo de las moscas”, con textos sobre moscas que sobrevuelan en formato de relatos en off desde el primero al sexto capítulo. Fragmentos del libro poéticos, creativos y ocurrentes que vinculan la trama con las características de sus protagonistas rotas, Carla Peterson y Nancy Duplaá . Ellas son Inés y Mariana “La Manca”, dos mujeres que se conocieron en la cárcel y que luego de cumplir sus condenas intentan rehacer sus vidas fuera del penal, llevando adelante un negocio de fumigación mientras enfrentan los retos de la reintegración social.

Hasta que sus vidas dan un giro cuando Peterson acepta un encargo peligroso pero difícil de rechazar para acumular dinero. Esos dólares son necesarios para un fin noble y lo persiguen pese a intuir que algo huele a podredumbre. La instigadora que las insta a comprar ese veneno es la excelente Valeria Lois , cuyos motivos se conocen cerca del final de la historia en un entramado que une sus historias de vida.

El sello de sus directores Ana Katz y Benjamín Naishtat se despliega con el tono de absurdo, comedia negra y estética acorde a lo bizarro de la historia. El relato tiene misterio y toda clase de historias en torno a la pareja, los lazos de familia pero sobre todo la amistad, y conmueve con un final luminoso. Reflexiona sin adoctrinamiento con pinceladas de feminismo y discurre sobre las segundas oportunidades, la culpa, y la lucha por conservar esa libertad tras la prisión y eso que la cárcel enseña a la fuerza.

En la línea de mujeres envenenadoras se vio este año la excelente “Yiya”, con actuación impar de Julieta Zylberberg dando vida a la infame asesina, una de las más célebres de Argentina. Cristina Banegas es quien la encarna en su adultez mientras relata su historia a un periodista que hace Pablo Rago . Las interpretaciones de Zylberberg y Banegas resultaron un viaje alucinante por el lado oscuro de un icono criminal, acompañadas por grandes actuaciones de Cecilia Dopazo, Mónica Antonópulos y Laura Novoa para encarnar el trío de amigas envenenadas.

yiya Julieta Zylberberg se consagra con su actuación en "Yiya".

Fue la producción más vista del año en Flow con Marcos Carnevale como guionista y director artístico, de Mariano Hueter como director, que construyeron a la envenenadora en diferentes etapas de su vida. En los ´90 Nacha Guevara hizo a Yiya en uno de los mejores capítulos de “Mujeres asesinas” como la psicópata que devino celebridad mediática.

nacha Nacha Guevara como Yiya en "Mujeres asesinas".

En otra línea, la serie “Sharp objects” de HBO muestra a una madre que envenena en pequeñas dosis a su hija para mantenerla cerca, con Amy Adams y Patricia Clarkson. La serie en rigor explora una patología llamada Síndrome de Münchhausen, consistente en madres que envenenan a sus propios hijos producto de un vínculo enfermizo construido a partir de la atención que reciben.

Sharp Objects Amy Adams y Patricia Clarkson en "Sharp objetcs" se vio por HBO. HBO

La serie “Viudas negras: P*tas y chorras” también expuso a mujeres envenenadoras. Fusionó humor negro, thriller y una mirada ácida sobre los vínculos personales y los mandatos sociales. La historia creada por Malena Pichot sumó a Pilar Gamboa para presentar un dúo actoral imbatible. Gamboa como una mujer que aparenta una vida ordenada en un barrio cerrado hasta que la irrupción de Pichot, una antigua compañera de aventuras peligrosas, la contacta para revivir el secreto enterrado de juventud: ambas fueron “viudas negras”, mujeres que drogaban a hombres para robarles. Y en el presente de la serie vuelve con una última misión que transformará a ambos personajes. La serie tendrá segunda temporada este año por HBO Max y contó con excelentes actuaciones de Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Georgina Barbarossa, Pachu Peña, Emilia Mazer, Benjamín Rojas, Julián Kartun y Esteban Prol.

Viudas negras 2 Malena Pichot y Pilar Gamboa en "Viudas negras".

El film español “La Viuda negra” está disponible en Netflix y recrea el caso ocurrido en 2017 en Valencia, cuando un hombre aparece en su garage acuchillado siete veces. La investigación de la Policía Nacional apuntó a un crimen pasional y a su joven viuda, Maje, encarnada por Ivana Baquero, como principal sospechosa. Exhibe no sólo el crimen premeditado sino la manipulación para convencer a un hombre que cometa ese asesinato.

viuda negra "La viuda negra" es una film español basado en un caso real estrenado el año pasado en Netflix.

Los documentales "Aileen: La reina de las asesinas en serie" y "Poisonous Liaisons" en Netflix, exploran casos reales de mujeres que usaron veneno para cometer crímenes, a menudo con motivaciones de estafa o venganza.

Estas series suelen compartir rasgos como la inspiración en casos reales, explorando la psicología de las asesinas. El método predilecto es el envenenamiento, usando preparados en el té hasta el cianuro, o sustancias que no se nombran pero se adivinan mortales. Presentan un contexto social por cuanto estas mujeres, a menudo aparentemente inofensivas, ocultan oscuras motivaciones. Frecuentemente, el envenenamiento está ligado a fraudes económicos o herencias.