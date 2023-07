Por qué prohibieron a Barbie en Vietnam

Según revela el portal Deadline, la película incluye en una escena un mapa en el que se muestra la Línea de los nueve puntos , una delimitación geográfica puesta por China en la que delimitan territorio del mar de la China meridional y que Vietnam no reconoce. Dentro de ese territorio se encuentran las islas Paracel y las islas Spratly, disputadas por varios países. El asunto llegó hasta el tribunal de La Haya, pero China se niega a ceder.

“No otorgamos licencia para que la película estadounidense 'Barbie' se estrene en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve guiones”, dijo el periódico estatal Tuoi Tre, citando también a Vi Kien Thanh.

Representaciones similares de la Línea de nueve puntos ya causaron problemas anteriormente para múltiples películas y series de televisión en Vietnam.

La película animada de DreamWorks “Abominable” fue prohibida por la misma razón en 2019 y “Unchartered” de Sony corrió la misma suerte el año pasado. El exhibidor CGV fue multado por mostrar “Abominable”, y el personal del Departamento de Cine de Vietnam fue disciplinado por no detectar de inmediato las imágenes ofensivas. La película fue retirada después de poco más de una semana en los cines.

En 2020, se les dijo a las series "Put Your Head On My Shoulder" y "Madam Secretary" que eliminaran las escenas que contenían el mapa. Mientras tanto, en 2021, se ordenó a Netflix que retirara el drama de espías australiano “Pine Gap” del mercado vietnamita.